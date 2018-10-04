同志文學、機器人是亮點！台灣前進法蘭克福書展秀創意

2018年10月04日 17:41 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

兼容並蓄、豐富多元！台灣是華文出版市場創作力蓬勃的一大驕傲，讓世界看到台灣出版能量再進化！「德國法蘭克福書展」今年已邁入第70屆，展期為10月10日至14日，文化部持續支持國內出版業前往設置台灣館，本屆以「OPEN TAIWAN」為策展核心主題，展示台灣出版業多元、開放及自由的精神，同志、機器人等主題都納入其中，呼應法蘭克福書展推崇人類尊嚴與價值的意義，也呈現出台灣出版產業的深度、廣度及包容性。

文化部人文及出版司陳瑩芳司長表示，希望透過參加法蘭克福書展此一重要國際展會，將台灣的文化品牌、特色和價值傳遞出去。本屆台灣館推薦作家為獲獎無數的同志文學作家紀大偉、2018台北國際書展大獎首獎非小說類得主林育立。紀大偉身兼學者、譯者、小說家和文學研究者，近作《同志文學史：台灣的發明》全書28萬字，從1950年代爬梳至21世紀初期，從同志文學的角度引領大家看台灣歷史。

林育立現任中央社駐柏林記者，長年耕耘德國能源政策和社會歷史等議題，將對德國第一手的觀察集結成《歐洲的心臟:德國如何改變自己》一書，從台灣視角一一剖析德國如何從東西德分裂到兩德統一，最後重返歐洲，誕生新德國，為台灣尋找最佳建言。

今年台灣館設計主視覺沿用國家文藝獎得主林磐聳繪製的台灣島嶼圖像，台灣館總計115家出版社參與，紙本及數位出版品共計934本（件）參展，展館主題區依功能分門別類規劃，今年首次規劃「福爾摩沙書區」，其中亮點作品內容如台灣漢餅習俗跨界與出版合作，展現台灣四季節慶與甜食文化，以及透過美籍牧師經典攝影重現的南台灣懷舊風光及人情味。

「出版社專區」將展出洪新富紙雕藝術師經6年規劃製作的最新出版品『立體書創作手冊』，為全球首發最有系統且最完整的立體書創作指南，展示台灣原創書手做體驗，向藝術出版邁進一大步。另外，「主題書區-多媒體出版品區」將展示首次參展的安譜國際股份有限公司，以科技業結合英閱音躍出版業共同推出台灣創新教材編程益智機器人，展現台灣原創在跨領域出版的積極成果。

另有「台灣精選好書區」、「多媒體出版品區」、「已授權書區」、「推薦作家區」、「童漫圖像區」、「出版社專區」、「台灣沙龍區」、「版權洽談區」等。

法蘭克福書展是全球最耀眼的國際出版舞台，各國出版人士冠蓋雲集，文化部期持續參展以推廣台灣文化形象及展開更多深入的國際合作計畫與出版交流

(中時電子報)