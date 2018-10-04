葛特曼無關民進黨!？ 游淑慧點出民進黨是怕這件事

2018年10月04日 17:46 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

《屠殺》作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）指控台北市長柯文哲是「騙子（liar）」。對此，柯文哲已透過律師提告。 (資料照片)

《屠殺》作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）來台指控台北市長柯文哲是「騙子（Liar）」，還質疑柯助長大陸活摘器官「最糟糕（the worst）」。此話一出，政壇反作用力連民進黨都怕怕，民進黨秘書長洪耀福強調葛特曼跟民進黨「百分之一萬沒有關係」，民進黨不會介入、運作、炒作這件事情。對此，國民黨台北市議員參選人游淑慧在臉書指出，「民進黨打這個議題，不一定是單純救姚文智選情，更重要的可能是『預打』，對柯文哲2020帶來的挑戰預作準備！」

游淑慧分析：「都會區資訊充分，選民可以得到多元的資訊，來判斷事情的真相！中南部縣市鄉村裡面的長輩呢？各種耳語或地下電台的傳播殺傷力，難以想像。」

游淑慧提出「用買來的PTT帳號指控韓國瑜是黑道」等4個事例，沉重指出「一個故事、一個story，讓耳語、地下電台、名嘴、政論去發酵⋯這是民進黨最擅長操作的手法，防不勝防。國民黨吃虧多少次？」

所以，民進黨秘書長兼姚文智陣營總幹事的洪耀福指葛特曼無關民進黨時表示，「我相信柯文哲會相信我說的話」。游淑慧直接一句話：「我也不信！跟『跟民進黨無關』⋯才怪！」打臉洪耀福。

網友亦留言表示：「鬼才相信和民進黨無關」、「做賊的喊抓賊，一貫手法」、「背後果然是……，主要還是拖住KP不要選總統啦！」「聰明人不要自找麻煩」。

(中時電子報)