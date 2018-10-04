影》學童足賽驚爆 球隊管理揮拳辱罵女裁判

2018年10月04日 17:59 中時電子報 黃邱倫

108年全國學童盃足球錦標賽北區預賽3日發生桃園市同安國小管理游崑銘對女裁判的言語暴力事件，經過球隊家長投訴後，中華民國足球協會理事長林湧成4日親到現場接受裁判報告，並表示將召開紀律委員會對該名管理做出懲處。

桃園市同安國小足球隊管理游崑銘在比賽當中揮拳並且辱罵女裁判。(學生家長提供)

據查該名管理游崑銘曾在106年桃園市立體育場帶隊參加「全國少年盃足球錦標賽」，當時被家長目擊疑似不滿自己球員表現，當場辱罵、體罰球員，比賽中場休息時，當雙方球員走向彼此教練時，看見教練先打一名球員的頭、又踢了另名球員一腳，同時暴怒痛罵球員，現場雖有許多同安國小的家長，卻全都沒有反應，後續也沒有任何懲處令人感到不解。

學童盃足球賽學校管理辱罵女裁判的裁判報告。(大會提供)

昨日游崑銘因不滿場上裁判執法尺度，賽事進行中衝入場內，動手推擠執法裁判，並用不雅文字辱罵另一位女裁判，衝突過程中並出手揮落女裁判的帽子。

全國學童盃足球賽桃園市同安國小管理游崑銘揮拳辱罵女裁判影片。(摘自youtube)

主辦單位中華民國足球協會理事長林湧成及相關承辦人員4日到現場了解狀況，並收取裁判報告書。足球協會說，此次比賽同安國小足球隊管理游員於賽事進行中對裁判的粗魯行為，將依照競賽規則第21條處理，球員或職員以言語侮辱、恐嚇大會裁判或工作人員，競賽委員會得依裁判之報告，召開此次盃賽紀律委員會討論處理。

全國「學童盃」足球錦標賽為國內小學生足球重要賽事，球場上教練之不當暴力及言語辱罵裁判行為，已對於現場學生造成不良之示範。現場家長也要求足協調查釐清事件始末，並依規定處理。

(中時電子報)