昔日大哥身邊的紅人林家凱 為了吸毒戶頭剩百元

2018年10月04日 18:13 中時 謝明俊

曾是天道盟太陽會會長「鐵霸」小弟兼貼身司機的太陽會大哥林家凱，二年多前因染上毒癮被鐵霸掃地出門後，就回到基隆地區從事販毒勾當，涉嫌率領手下小弟持槍暴力黑吃黑，持槍暴力挾持被害人強索錢財等，台北市刑大肅竊組獲報會同中正一分局等展開蒐報，日前將林家凱及11名幫眾拘提到案，林嫌由檢察官聲押獲准。

37歲的林家凱，出身基隆地區，自取外號為「porsche」，從年輕開始加入太陽會，就成為太陽會長「鐵霸」貼身小弟，專門替鐵霸開車，在林家凱的臉書上還有多張與鐵霸合照的相片，基隆當地道上兄弟，都知道林家凱與鐵霸的關係匪淺。

據警方調查，2年多前，林家凱因前妻因病過逝，情緒低落，因而開始施用海洛因解悶，結果事情被鐵霸知悉後，將林家凱逐出太陽會，禁止林家凱接近身旁，林家凱於是回基隆，但因沒有營生收入，竟淪落到販毒維生。

林家凱曾是天道盟太陽會長「鐵霸」的貼身小弟司機，在臉書上留有多張和鐵霸的合照。(圖/翻攝自臉書)

林家凱帶著手小弟從事販毒營生，多次被基隆、北市等地警方查獲毒品及槍械移送法辦，林嫌因未出庭，今年八月間遭基隆地檢署發布通緝。

市刑大肅竊組幹員是在月前接獲線報指稱，林家凱因缺錢買賣毒品，竟起意「黑吃黑」，假藉購毒將毒販約出交易，再藉口被出賣，持槍強押對方，逼令被害毒販交出毒品及現金後揚長而去。警方於是會同中正一分局偵查隊組成專案蒐報。

日前，警政署規畫全國同步大掃黑行動，肅竊組動員多組幹員費了多日工夫，赴基隆埋伏拘提林嫌及手下小弟，為求順利逮住林嫌，警方還到市刑大附近的省城隍廟上香求保佑逮捕行動順利，事後果然順利逮捕林嫌以及其它黨羽，林嫌經移送基隆地檢署後獲檢察官聲押獲准。

警方逮捕林嫌時，從他身上起出一兩多重的海洛因，但除此之外，林嫌的帳戶只剩幾百元，連平日在使用的手機，都多時未交費，林嫌平日出入，為防警方監控，都以租賃汽車代步，但因沒錢，租金多時未給，林嫌還經常向手下小弟伸手借錢，林嫌只因吸毒而淪落至此，讓警方看了搖頭。

(中時 )