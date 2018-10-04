斥資600萬草屯鎮兒童樂園落成啟用 大小朋友玩嗨翻天

▲草屯鎮長洪國浩在草屯鎮兒童樂園落成啟用帶領小朋友進行彩色球池遊憩體驗，每人均玩得超開心。（楊樹煌攝）

友善列印
中時
▲草屯鎮民代表莊惠惠陪著小朋友開心的盪起鞦韆。（楊樹煌攝）
▲草屯鎮兒童樂園落成啟用，海盜船綜合式遊具等各種安全遊樂器材最吸睛也泬愛小朋友喜愛。（楊樹煌攝）

草屯鎮公所為讓兒童有個運動、休閒、遊憩之所，在旭光國中對面斥資600萬元興建的兒童樂園，今4日落成啟用，遊樂公園內有裝滿逾萬顆遊戲彩球的繽紛球池、以及海盜船綜合式遊具等各種安全遊樂器材，吸引家長帶著小朋友熱烈參與，讓每位大小朋友都玩得超開心。

草屯鎮因有兒童樂園的落成啟用，不但讓南投縣再添1座大型的兒童遊戲場，更讓幼童們都樂翻天，今天在啟用時，草屯鎮長洪國浩、鎮民代表莊惠惠、蔡銘軒、縣議員廖梓佑和洪巧娟等更率先帶著幼童們進園進行遊憩體驗，每人均玩得不亦樂乎。

草屯鎮公所指出，草屯鎮兒童運動遊樂公園佔地約4分地，由水利署中區水資源局補助600萬元經費興建，首期工程施作兒童樂園入口意象、彩虹欄杆、大型遊樂器材、體健器材、搖搖椅、盪鞦韆、塗鴉牆、沙坑、遊戲球池、洗腳池、馬車意象、拍照圖框、候車站長頸鹿意象、天橋彩繪及兒童樂園招牌等，在開幕同時都開放親子使用。

至於兒童樂園有不少家長反映，遮陽設施不足，遊戲時間恐怕只能受限在傍晚，草屯鎮長洪國浩表示，園區內的遮陽設施，已上網發包，近期內會完成施設；另2期遊樂設施將設置共融式遊具，以旋轉、攀爬、多感官互動遊戲等，可提供親子、長輩或身心障礙者等同樂，將提供不同發展能力的刺激。

(中時 )

同志文學、機器人是亮點！台灣前… 鎖定下半年百貨旺季 法雅客啟動…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。