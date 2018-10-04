斥資600萬草屯鎮兒童樂園落成啟用 大小朋友玩嗨翻天

2018年10月04日 17:55 中時 楊樹煌

▲草屯鎮民代表莊惠惠陪著小朋友開心的盪起鞦韆。（楊樹煌攝）

▲草屯鎮兒童樂園落成啟用，海盜船綜合式遊具等各種安全遊樂器材最吸睛也泬愛小朋友喜愛。（楊樹煌攝）

草屯鎮公所為讓兒童有個運動、休閒、遊憩之所，在旭光國中對面斥資600萬元興建的兒童樂園，今4日落成啟用，遊樂公園內有裝滿逾萬顆遊戲彩球的繽紛球池、以及海盜船綜合式遊具等各種安全遊樂器材，吸引家長帶著小朋友熱烈參與，讓每位大小朋友都玩得超開心。

草屯鎮因有兒童樂園的落成啟用，不但讓南投縣再添1座大型的兒童遊戲場，更讓幼童們都樂翻天，今天在啟用時，草屯鎮長洪國浩、鎮民代表莊惠惠、蔡銘軒、縣議員廖梓佑和洪巧娟等更率先帶著幼童們進園進行遊憩體驗，每人均玩得不亦樂乎。

草屯鎮公所指出，草屯鎮兒童運動遊樂公園佔地約4分地，由水利署中區水資源局補助600萬元經費興建，首期工程施作兒童樂園入口意象、彩虹欄杆、大型遊樂器材、體健器材、搖搖椅、盪鞦韆、塗鴉牆、沙坑、遊戲球池、洗腳池、馬車意象、拍照圖框、候車站長頸鹿意象、天橋彩繪及兒童樂園招牌等，在開幕同時都開放親子使用。

至於兒童樂園有不少家長反映，遮陽設施不足，遊戲時間恐怕只能受限在傍晚，草屯鎮長洪國浩表示，園區內的遮陽設施，已上網發包，近期內會完成施設；另2期遊樂設施將設置共融式遊具，以旋轉、攀爬、多感官互動遊戲等，可提供親子、長輩或身心障礙者等同樂，將提供不同發展能力的刺激。

(中時 )