鎖定下半年百貨旺季 法雅客啟動購物激戰

法雅客與黃色書刊合作，只要卡友滿3千，將獨家享有飲料環保提袋。（法雅客提供）

友善列印
中時

下半年進入百貨零售的購物激戰，法雅客發出江湖戰帖，力邀網路人氣爆棚的圖文作家「黃色書刊」，打造緊張刺激的法雅客Shopping Game Battle，更在首四日祭出3C大絕，就是要鎖定以誘人的價格，讓玩家能入手這些夢幻逸品。

法雅客首次與台灣知名網路人氣圖文作家「黃色書刊」跨界合作，以「人生系列」為主視覺主題，聯名推出一系列卡友專屬限量滿額好禮，以其潮流感十足的畫風、詼諧幽默的人物表情與生動且充滿張力的肢體動作，將購物狂們原有的戰鬥值提升至更高。

法雅客表示，凡購物當日以法雅客卡消費，即可兌換Shopping Game自動充氣球，消費至指定金額，可兌換法雅客獨家Shopping Game飲料提袋或帆布提袋，絕無僅有，戰鬥力全開仍不忘節能減碳愛地球。

在週年慶活動首四日，法雅客還祭出大絕招，以超殺誘人價格，於限定門市販售果粉最愛 iPhone 8 / iPhone 8 Plus、音響專業戶夢寐以求之高質感Marshall Kilburn攜帶式藍牙喇叭與骨灰級大神練等必備的Xbox One S指定遊戲同捆組等，通通下殺近5000元折扣優惠，鎖定3C迷的荷包。

另外，重視質感生活的品味達人，也有色彩鮮豔且可愛小巧的日本recolte精緻餐廚家電、義大利百年經典品牌Moleskine周邊商品、萌感爆表的超人氣Cheero日本阿楞行動電源與相關配件等等，目不暇給的各種品味選物，皆在法雅客2018週年慶。

法雅客不僅寄出超狂下殺優惠，同時也與新光三越和十餘家指定銀行，百貨同步滿萬送千，指定銀行加碼再贈優惠滿額禮，各家指定銀行卡友再加碼回饋刷卡購物金與限量滿額好禮，荷包要精打細算，好禮讓你拿到手軟。

(中時 )

斥資600萬草屯鎮兒童樂園落成啟… 做賊喊抓賊！車子被擋她PO網求助…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。