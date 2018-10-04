鎖定下半年百貨旺季 法雅客啟動購物激戰

2018年10月04日 17:57 中時 邱琮皓

下半年進入百貨零售的購物激戰，法雅客發出江湖戰帖，力邀網路人氣爆棚的圖文作家「黃色書刊」，打造緊張刺激的法雅客Shopping Game Battle，更在首四日祭出3C大絕，就是要鎖定以誘人的價格，讓玩家能入手這些夢幻逸品。

法雅客首次與台灣知名網路人氣圖文作家「黃色書刊」跨界合作，以「人生系列」為主視覺主題，聯名推出一系列卡友專屬限量滿額好禮，以其潮流感十足的畫風、詼諧幽默的人物表情與生動且充滿張力的肢體動作，將購物狂們原有的戰鬥值提升至更高。

法雅客表示，凡購物當日以法雅客卡消費，即可兌換Shopping Game自動充氣球，消費至指定金額，可兌換法雅客獨家Shopping Game飲料提袋或帆布提袋，絕無僅有，戰鬥力全開仍不忘節能減碳愛地球。

在週年慶活動首四日，法雅客還祭出大絕招，以超殺誘人價格，於限定門市販售果粉最愛 iPhone 8 / iPhone 8 Plus、音響專業戶夢寐以求之高質感Marshall Kilburn攜帶式藍牙喇叭與骨灰級大神練等必備的Xbox One S指定遊戲同捆組等，通通下殺近5000元折扣優惠，鎖定3C迷的荷包。

另外，重視質感生活的品味達人，也有色彩鮮豔且可愛小巧的日本recolte精緻餐廚家電、義大利百年經典品牌Moleskine周邊商品、萌感爆表的超人氣Cheero日本阿楞行動電源與相關配件等等，目不暇給的各種品味選物，皆在法雅客2018週年慶。

法雅客不僅寄出超狂下殺優惠，同時也與新光三越和十餘家指定銀行，百貨同步滿萬送千，指定銀行加碼再贈優惠滿額禮，各家指定銀行卡友再加碼回饋刷卡購物金與限量滿額好禮，荷包要精打細算，好禮讓你拿到手軟。

(中時 )