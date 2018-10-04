做賊喊抓賊！車子被擋她PO網求助 網打臉：你上爆料囉

做賊喊抓賊！車子被擋她PO網求助 網打臉：你上爆料囉(翻攝自 爆廢公社)

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中時電子報

停私人車庫被擋還敢上網PO文？一名網友昨天(10/4)晚上在《爆廢公社》抱怨，是誰這麼沒水準把車停到別人家的車庫裡，也不留電話，狂按5分鐘喇叭還是沒出現，一氣之下將車停在車庫前擋死它，怒嗆「就別出來啊！等明天我們上班你再離開」。

過沒多久，一名女車主今天凌晨在臉書粉絲團《記憶八德》發文討拍「請問這時間車子被堵住，我該怎麼處理？」被眼尖網友發現，她就是那個亂停別人車庫的女車主，被網友們狂轟「原來車主是你啊，已經上爆料囉」、「打地鋪等主人上班XD」、「停別人車庫說車被擋，也是滿屌的」。

更誇張的是，車庫主人拿到車子上夾的電話聯絡對方，她卻完全沒有歉意，不認為自己停到別人家車庫有什麼錯「女車主慢慢的走來，一看到我們就說，『我不知道你們那是車庫』、『你們也沒留電話呀！』家人回嗆她，『妳都沒留我為什麼要留』然後她就走進去她的車，一句道歉也沒說...」，進到車裡頭馬上長揚而去。

整段過程讓網友們看傻眼，酸道「不是車庫，難道是倉庫嗎？」、「還敢po文車被堵住太厚臉皮了」、「幹嘛要打給他，要是我就擋7天7夜不給他出，白目到不行」、「人不要臉天下無敵，樓主人太好」、「那位擋車還討拍的，好像關版了」。

(中時電子報)

車庫主人發文(翻攝自 爆廢公社)
隨後女車主上網求助 (翻攝自 《記憶八德》FB)

文章來源：《爆廢公社》

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