瓶中書圖書館現身台灣大道！國際大師王勝正最新力作

2018年10月04日 18:04 中時 盧金足

「打開礦泉水的瓶子，就像打開一個充滿期待的糖果罐！」設計大師王勝正介紹蒐集許多用過的寶特瓶，做成拱橋的形狀，猶如一條知識的隧道，橫跨在台中市的版圖上。（盧金足攝）

「蒲公英書席計畫」啟動，民眾可在設有書席的公園綠地，隨意拿一本書閱讀，也可以將自己喜愛的好書與書席內的書籍自由交換。（盧金足攝）

「瓶中信」加入太陽能LED銅線燈串，不必用到電力，夜晚呈現如螢火蟲穿梭其中的效果，也象徵知識的取得不分晝夜。（圖／十邑設計提供）

「瓶中書．美好書席」的位置就在秋紅谷生態公園，靠近台灣大道與河南路的一方草地上。（盧金足攝）

「美好關係」所發起的「蒲公英書席計畫」，持續在美好的台中市發酵。（盧金足攝）

秋紅谷生態公園前的書席，以「瓶中信」充滿期待，聯繫不同世代、傳遞跨領域訊息的概念，延伸出「瓶中書」設計的主要理念。（盧金足攝）

哇！車水馬龍的台灣大道，4日誕生一座迷你的戶外圖書館！國際設計大師王勝正顛覆傳統書擺放在架上，以瓶中信為發想，將書籍置在大型礦泉水瓶中，不怕風吹雨打，還具穿透視覺，運用太陽能板搭配台中廿九個行政區作成瓶中信裝置藝術，這座書席不用借書證，有如書海中的誠實圖書館，希望借閱者能一本換一本，以實用與藝術兼具的體驗，打造一座都市中的精神糧倉。

「設計靈感若靠臨時充電，那太來不及了！」在國內外得獎無數的「十邑設計」豪宅設計師王勝正說，要設計這座「書席」，馬上讓他想到瓶中信，所以對在台中市秋紅谷生態公園旁設計這座「書席」，與台中廿九個行政區各具特色的人文風和特產為主軸，基坐的木板即以大台中地圖為造型，再結合環保愛地球，素材以用完的保特瓶和大型瓶裝水設計。

設計無數知名豪宅，王勝正設計這座書席，不吝分享他的書籍，很代人閱讀習慣和時間減少，希望在都市叢林中，這座「書席」台語「舒適」諧音，能讓忙碌的人們有個心靈暫歇處。

「美好關係」在社會上發起的串聯美好關係活動，在公園展開展新的美好關係，豪宅推手-POSAMO．十邑設計受邀加入設計，於秋紅谷生態公園建置「公園書席」，躋身成台中市七期新市政中心的亮點。

王勝正強調，這是一個串連公司上下、橫向連結合作廠商全力完成的作品，希望傳捐書籍的人，可以在書上簽書，祝福下一個愛書人，也以一本交換一本書席中的書籍，傳遞生活中的美好關係。

秋紅谷生態公園前的這座公園書席，與台灣大道川流不息的人車，形成經濟與知識通道的意象，王勝正介紹木地板上有一塊台中市地圖，他說，很多台中人能因為瓶中信更加愛上自己的鄉土，甚至很多外移人口，也能因此對台中這座城市有更多認同感。

「對社會的回饋，很有意義！」王勝正以他閱讀的《TOMS Shoes：穿一雙鞋，改變世界》，書中故事表示，一名全球知名的製鞋大老闆，發願每賣一雙鞋，就捐一雙給貧壤的地區民眾有鞋好穿，一本好書傳播，可能也因此能改變一個人。

推動「美好關係」的樂樂書屋創辦人張清平，推薦建築師許華山的新書《跟著建築師快樂畫畫》，對王勝正將桶裝水倒置過來，上面加上五金件，成為一個可開闔、避雨的小書庫，稱讚創意十足，寶特瓶上裝著小型太陽能LED銅線燈串，晚上發出點點光芒，知識迷人之處，將成為台灣大道最美的風景。

「美好書席」獲得很多建商與企業響應，張清平有感而發示，從台北士東市場改造後，發現設計師原來不是只有改變室內，還能以設計改變週遭的關係，這也是大家在忙碌工作中最容易忽視的，才會不斷產生摩擦。

「原本不願接手的二代，驚訝菜市場原來也能這麼美麗！」他以改造的攤位為例，竟能吸引二代願意回來幫助辛苦的媽媽，不僅改善母子關係，也改善了市場與顧客的關係，是設計結果意外的收穫。

由「美好關係」發起的「蒲公英書席計畫」，獲得熱烈迴響，民眾在設有書席的公園綠地，隨意拿一本書閱讀，也可以將自己喜愛的好書與書席內的書籍自由交換，鼓勵大眾透過分享傳遞人與人之間最初的美好，這一座座不用借書證的書席，有如城市中一座座散發書香的圖書館，為忙碌心靈開發一處處甘美綠洲。

(中時 )