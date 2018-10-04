出血性腦中風 員榮專業復健治療團隊助他獲新生

2018年10月04日 18:12 中時 謝瓊雲

一系列的物理與復健治療，循序漸進讓他慢慢改善無法行走、肌耐力不足等問題。（謝瓊雲攝）

一系列的物理與復健治療，循序漸進讓他慢慢改善無法行走、肌耐力不足等問題。（謝瓊雲攝）

現在江先生已經重回工作崗位，回到職場繼續他最拿走的修機車工作，生活起居自理也完全不須再依賴他人。（謝瓊雲攝）

出血性腦中風，把握黃金期復健，就可恢復至八成。58歲江男3年前出血性腦中風導致左側肢體偏癱，不僅無法工作維持家計，更連日常生活自理都受影響，員榮醫院復健科組成專業團隊為他量身打造專屬治療，短短7個月就恢復八成，並回到原本工作崗位。

江男是一家機車修車行老闆，當時雖已及時送醫挽回一命，但相關後遺症，讓他連基本自我照顧、吃飯、盥洗、判斷力和綜合理解能力都受到嚴重的影響。

他回憶，入住復健病房第一天，是人生中最漫長、難熬的一天。有老朋友來看他，他卻完全記不得、叫不出名字。連想刷個牙，都要家人幫忙把牙膏擠在牙刷上，諸如洗澡、穿衣服之類，也無法自理。

經過員榮醫院復健科專業團隊治療，中風後七個月，江先生已能夠安全行動、生活上完全自理，並且持續接受門診復健追蹤。透過治療師依照其恢復進度及動作能力，提供最適合的訓練目標方針，有效的控制訓練、讓他順利回歸家庭；透過接受一系列的治療，加強上、下肢肌耐力和蹲站動作，讓他已開始重回職場做他最喜愛拿手的修車工作。

能恢復往昔健康的笑容，他說，最感謝家人的全力支持和醫療團隊的鼓勵，讓他堅持到最後，沒有放棄復健、放棄自己；他把復健當成每日不可或缺的功課，不僅是行走動作功能、及工作能力的恢復，更像是重新找回自己，重拾自尊的過程。

員榮醫院復健科主任高郁婷指出，中風患者經適當醫療處置後，只要無其他嚴重併發症且生命徵象穩定，醫療團隊便會鼓勵患者積極接受復健計畫。透過物理治療處理步態肢體困難、肌耐力不足、肢體僵硬疼痛等問題；職能治療師教導日常生活訓練、肢體動作功能訓練、姿勢動作平衡訓練。若有失語症、口語表達及吞嚥困難，則由語言治療師協助。

她說，中風後的復健是漫長的，部分患者、家屬為免來回醫院奔波，常選擇在自己家做運動就好；但實際上患者不僅是行動不便，日常生活上可能還有許多併發症等後續問題；透過專業復健計畫及早治療改善，才能大幅減緩身體機能的退化與損傷程度，盡早恢復正常生活。

(中時 )