成大醫院喋血案6天偵結 依殺人未遂醫療暴力罪嫌起訴

2018年10月04日 18:18 中時 程炳璋

成大醫院葉克膜技師林光宇手術室砍人案，因傳出職場霸凌持續延燒，台南地檢署快刀斬亂麻，罕見在6天內偵結，依殺人未遂、對醫事人員以強暴方法，妨害其執行醫療業務等罪嫌提出公訴。5日移審法院，看法官審酌，決定是否繼續羈押。

林光宇28日因在手術室內持折疊刀刺殺葉克膜小組長陳彩鳳，揭開白色巨塔職場鬥爭的黑幕，他在犯案後自首投案，仍遭羈押。在他遭羈押以來，不斷有林男的學妹、朋友、妻子與護師職業工會理事長出面力挺林男，控訴他遭職場霸凌，被迫行凶。

林嫌在開刀房作案刺傷陳姓女組長的折疊刀。（程炳璋翻攝）

成大醫院對此案始終未詳細說明，且有醫院員工出面爆料反指林男工作擺爛、人際關係差，案件有如羅生門各說各話。

林光宇犯案後，連日來社會輿論延燒，台南市檢察官罕見快速綜合全案事證，6天快速偵結，依照刑法殺人未遂及醫療法對於醫事人員以強暴之方法，妨害其執行醫療業務等罪嫌，提起公訴。

在親友募款下，林光宇家屬很快籌得交保金150萬元，1日下午請律師遞狀聲請具保停止羈押，台南市地檢署檢察官4日仍認為林男有繼續羈押的原因與必要，將在5日隨案移審給承審法官審酌，由法官決定可否給予林男交保，並對外說明起訴理由。

(中時 )