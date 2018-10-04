綠能產業論壇台中開講 推廣綠色建築新價值

綠能產業論壇4日揭幕，與會有產官學研等代表，展現綠色健康新動力！（陳世宗攝）

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綠能產業論壇帶出周邊產品的展出及相關綠建築產業發展交流之機會。（陳世宗攝）

台中市政府都市發展局與社團法人台灣病態建築診斷協會4日共同舉辦「2018首屆台灣空汙綠能建築展vs綠能產業論壇」，探討內容包括智慧台中宜居環境政策、GIA空氣品質智控系統應用等議題。秘書長黃景茂表示，台中市是宜居城市，要讓能源、產業、環保三者兼顧，期望透過交流提升中市綠能技術。

今日論壇於台灣大道市政大樓舉辦，由市府秘書長黃景茂出席致詞，邀請台灣病態建築診斷協會理事長莊登泰、日本病住宅診斷士協會高尾和宏副理事長、台中市大台中不動產開發商業同業公會理事長紀吉川等各領域專家來台中市演講。

台灣病態建築診斷協會理事長莊燈泰指出，為關心全國人民的身體健康，以「地球永續、人本健康」為宗旨，協助政府推動「室內空氣品質管理法」之政策，建構本次「室內空氣品質IAQ」的專業知識平台，結合先進國家實施的診斷制度與國內專家學者共同精心規劃，提昇國內室內裝修專業知能與競爭力。

莊燈泰說，推廣「病態建築診斷改善與預防設計」的專業知能，並協助本業從業人員對室內空氣品質的維護與自主管理，負起第一線室內裝修行為的責任，從汙染源頭開始進行管理，從根本治起，進而推廣至業界到全民，讓全體國人了解符合社會大眾公益及有利自身身心健康的好政策，進而晉級為先進國家的一環。

黃景茂表示，台中市目前積極策劃2018台中世界花卉博覽會及爭取申辦2022世界設計之都，同時響應舊城新生、及好宅建設等計畫，希望透過強化「設計」、「永續」導入市政、市容與民生發展，並邀請市民共同參與相關議題，藉以發展城市文化、觀光並改善環境，讓「設計思考」成為城市成長的驅動力。

黃景茂指出，台中市是宜居城市，要讓能源、產業、環保三者兼顧，年底舉辦台中世界花卉博覽會，就是「花現GNP」（Green、Nature、People），為綠色生產、自然生態及人文生活，期待花博改造台中成為「三生有幸」的宜居城市，期望透過交流提升中市綠能技術。

都發局表示，論壇邀集業界及學者專家，探討議題包括智慧台中宜居環境政策推動與展望、永續綠建築設計思維、日本病住宅診斷士制度與政策、未來居（全齡、生態、智慧宅)、人本健康地球永續-ＷＨＥ幸福建築、台灣室內空氣品質管理政策及市場之機會與挑戰、GIA空氣品質智控系統連動應用技術，希望透過交流能更深入了解綠建築及綠能技術發展。

都發局強調，建築展將於10月26日至29日在台中國際展覽館舉辦，深入探討空汙PM2.5、綠裝修、綠能及智慧城市等議題。希望由政府法規推動、建築師設計教育與廠商材料推廣宣傳，將整合各區資源、共創實踐平台，達到智能、健康、有感設計，再造更永續城市環境

(中時 )

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