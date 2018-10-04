10萬人搶百貨周年慶優惠商品 網：台灣景氣哪有差

新光三越台北南西店周年慶今早開門前吸引近千人。（鄧博仁攝）

友善列印
中時電子報

新光三越台北南西店周年慶今日開打，SK-II、資生堂限量特惠組早上7時就有人排隊，9時多前已排了500多人、開門前達近千人，人潮較去年增加超過1成，今年因商圈擴大、引進全新餐飲，首日人潮預估可超越10萬人、業績可達4.8億元，較去年4.7億元成長近2％；整檔20.5億元、年增2％。對此，網友紛留言表示，台灣景氣哪有差。

每年10月開始，各大百貨公司紛推周年慶，知名化妝品、服飾、寢具、家電扣折大，每年都出現民眾搶購潮，新光三越台北南西店打頭陣，今天開的周年慶，備有80萬組美妝特惠組4折起，且有全台首見的家用買正貨送正貨，搭配全館5000送500、貴賓卡友首7日獨享名品單櫃∕大家電區∕法雅客＋[i]Store單區滿萬送千超划算，上午開門前排隊人潮近千人，較去年增加超過1成，首日人潮預估可超越10萬人、業績可達4.8億元。

對此，網友紛留言說，「不是一堆人唱衰台灣經濟嗎？為甚麼這些非民生必需品購買潮這樣人山人海」、「這算甚麼，SOGO忠孝周年慶，看看甚麼叫外面10度，裡面40度，擠到屁都放出來，也沒人知」、「景氣哪有差，台灣加油」不過，也有網友說，「原來是週年慶，難怪人潮洶湧，不然這時間，小貓沒幾隻」。

(中時電子報)

反空污公投被動手腳？黃暐瀚揭段宜康當年擔心的事
車禍重傷靠葉克膜救命 他為投柯文哲已遷籍台北
柯P仲介買賣器官？心臟外科醫蘇上豪：選擇相信葛特曼

綠能產業論壇台中開講 推廣綠色… 中市舊城區街頭吹藝術風 400名亞…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。