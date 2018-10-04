10萬人搶百貨周年慶優惠商品 網：台灣景氣哪有差

2018年10月04日 18:13 中時電子報 戴安瑋

新光三越台北南西店周年慶今日開打，SK-II、資生堂限量特惠組早上7時就有人排隊，9時多前已排了500多人、開門前達近千人，人潮較去年增加超過1成，今年因商圈擴大、引進全新餐飲，首日人潮預估可超越10萬人、業績可達4.8億元，較去年4.7億元成長近2％；整檔20.5億元、年增2％。對此，網友紛留言表示，台灣景氣哪有差。

每年10月開始，各大百貨公司紛推周年慶，知名化妝品、服飾、寢具、家電扣折大，每年都出現民眾搶購潮，新光三越台北南西店打頭陣，今天開的周年慶，備有80萬組美妝特惠組4折起，且有全台首見的家用買正貨送正貨，搭配全館5000送500、貴賓卡友首7日獨享名品單櫃∕大家電區∕法雅客＋[i]Store單區滿萬送千超划算，上午開門前排隊人潮近千人，較去年增加超過1成，首日人潮預估可超越10萬人、業績可達4.8億元。

對此，網友紛留言說，「不是一堆人唱衰台灣經濟嗎？為甚麼這些非民生必需品購買潮這樣人山人海」、「這算甚麼，SOGO忠孝周年慶，看看甚麼叫外面10度，裡面40度，擠到屁都放出來，也沒人知」、「景氣哪有差，台灣加油」不過，也有網友說，「原來是週年慶，難怪人潮洶湧，不然這時間，小貓沒幾隻」。

(中時電子報)