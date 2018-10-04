中市舊城區街頭吹藝術風 400名亞洲畫家速寫揮筆

「2018亞洲速寫年會在台中」在台中火車站舊站開幕。（陳淑芬攝）

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中市舊城區街頭吹藝術風，來自亞洲各國速寫畫家400多名進駐速寫創作。（陳淑芬攝）

「2018亞洲速寫年會在台中」4日在台中火車站舊站開幕，來自亞洲21個國家的400多名速寫畫家，進駐中市舊城區街頭速寫創作，為期4天的活動期間，將處處有藝術家揮灑畫筆描繪舊城的歷史人文風光，並發表創作及論壇，展開為期4天的藝術之旅分享舊城風華。

台中市政府經發局輔導自由路商圈管理委員會、台中市旅遊協會，合辦「2018亞洲速寫年會在台中」， 4日在聲樂家簡文秀美聲歌謠下開幕，400多名各國速寫畫家，以百年古蹟舊台中火車站為出發點，分赴台中州廳、全安堂、三信商銀、綠柳川等代表性歷史建物及景點等4條路線，在中區街頭以畫筆描繪城市風采。

自由路商圈管委會主任委員陳瑛宗表示，各國速寫畫家將速寫舊城區畫作帶回各國，讓台中市走向國際，創造藝術無限產值，商圈業者擔任小尖兵參與籌辦國際藝術活動行銷台中，可說是不可能的任務。台中市府經發局指出，透過此次國際性活動，推展商圈在地文化及商圈特色，將可吸引更多人潮來到商圈購物，提升商機。

國立台灣師範大學藝術學院教授張柏舟表示，這是亞洲速寫活動首度在台灣舉辦，台中相當多的歷史建物、老街及市場都是展現在地特色的速寫好題材；來自新加坡的速寫畫家黃來成及鄭文心則認為，台中市舊城的街道乾淨，古色古香建物保存濃厚的藝術人文氣息，令人留下深刻的印象。

(中時 )

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