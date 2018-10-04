高樹重啟高樹重啟溫泉夢 年底探測井再開挖

2018年10月04日 18:22 中時 林和生

屏東縣政府開發高樹溫泉從2011年起喊，但多年來只聞樓梯響、不見人下樓，屏東縣議員何春美4日質詢時再次詢問進度，屏東縣長潘孟安強調，「確實有溫泉」，不過量多少、脈多深，仍待鑿井觀測，先前因工程不順，目前已重新發包，預計年底將再啟動探勘作業。

屏縣府指出，高樹鄉新豐村緊鄰高雄茂林區，大潮州斷層帶、甲仙斷層帶也於附近交

會，高雄情人谷、萬山一帶均已發現溫泉，根據衛星觀測圖顯示，距離2公里遠的高樹新豐休閒農業區有地熱散發，「溫泉在這裡是非常確定的事」。

潘孟安指出，因首次得標的廠商施工不順，後續已終止合約，但溫泉數量多寡是急需確定的，將影響日後的出產量，這都需要事前預估，目前探測井已重新招標，預計12月中旬可以完成，配合鄰近休閒農業區，高樹發展指日可待。

重啟溫泉夢，對高樹當地人已顯得淡然，鍾姓村民指出，高樹被列為水源水質保護區，在離牧政策下，全鄉經濟受限，溫泉計畫若開發成功，對當地經濟有很大助益；但「希望越高、失望越大」，近幾年已少人談論，究竟是黃粱一夢、還是美夢成真，大家仍在睜著眼看。

屏東產業界人士也強調，高樹溫泉一旦開發，不僅榮耀鄉內產業，配合國境之南的四重溪溫泉，有效進行南北串連，能擴增觀光業的縱深，也讓遊客多了一種新選擇。

(中時 )