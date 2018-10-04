台中花博公布3位發言人 向世界傳遞花博與台中之美

2018年10月04日 18:22 中時 陳世宗

台中世界花卉博覽會將於11月3日起登場，市府新聞局4日公布3位花博發言人，分別由花博宣傳行銷中心副主任黃意涵、新聞局機要秘書鄭斐方、以及花博新聞媒體中心主任陳文信擔任；盼讓花博園區的建築、策布展創作者、各國參賽作品、園藝及所有工作人員的努力展現在世人面前，讓全世界看見台中之美。

新聞局今日舉行台中世界花卉博覽會發言人宣布記者會，由副市長張光瑤、新聞局長卓冠廷共同介紹三位花博發言人，盼努力推廣、宣傳花博盛會，讓籌備多年的成果，能順利呈現在市民及國內外旅客面前。

張副市長表示，花博將於11月3日展開，絕對值得各界遊訪欣賞，展區中呈現豐富的自然生態，還有各國參展的作品，豐富大家的感受，希望每個人到花博都感到非常值得，也期盼透過花博發言人，讓更多人了解花博的美好。

卓冠廷說，今日是花博倒數30天，對於發言人一事經過多次討論，後來決定由近年全程參與籌備、熟悉花博的市府同仁擔任，包括花博宣傳行銷中心副主任黃意涵、新聞局機要秘書鄭斐方、以及花博新聞媒體中心主任陳文信，相信也會是最佳人選，未來起也將有更多宣傳規劃，要讓花博的成果展現在國內外訪客面前。

黃意涵畢業於政治大學金融系、美國奧本大學新聞研究所，公務人員高等考試三級考試及格，分發至台中市政府新聞局服務，從科員、股長等基層一路歷練，表現優異，後來升任專員，由於她具備媒體聯繫及宣傳行銷經驗，加上英文能力優，兩年前即開始主責花博宣傳事務。

鄭斐方畢業於銘傳大學廣電系，曾在台中廣播電台擔任主持人長達7年，主持及配音經驗豐富。到市府任職後，因具備多媒體及社群經營能力，且個性活潑、唱作俱佳，成為市長臉書及IG首席小編。曾有網友詢問市長林佳龍為何臉書直播或影片背後常出現「謎之音」？其實這多都是鄭斐方的甜美聲音。

陳文信畢業於中央大學中文學系、台灣大學新聞研究所，文筆能力強，曾在《中國時報》政治組服務5年，至台中市政府新聞局擔任專門委員後，多主責跨局處宣傳協調事務及市政新聞稿、刊物之審查，也曾繪製「早餐地圖」，建議林市長行銷台中各地的早餐美食特色與文化，獲得各界好評。

花博發言人黃意涵指出，台中花博處處可見溫暖人情，從建築師、施工團隊、策展團隊、在地花農、園藝師、志工朋友以及工作人員，無不付出極大心血，希望讓世界看見台灣的實力與用心；而發言人最重要的工作就是將這份溫暖傳遞給大家，希望民眾可以透過花博感受幸福、感謝自然。

(中時 )