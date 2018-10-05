雞腿搭配干貝飯 便當也能五星級享受

香味燒烤飯包店的雞腿，跟成人女生手掌差不多大。（陳淑娥攝）

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香味燒烤飯包店剛出爐的雞腿，令人食指大動。（陳淑娥攝）
香味燒烤飯包店不到用餐時間，就已經有客人大排長龍點菜。（陳淑娥攝）
香味燒烤飯包店的雞腿飯有燒烤、油炸兩種，不管搭配干貝飯或白飯都好吃。（陳淑娥攝）

蛤！棄醫開飯包店！大甲香味燒烤飯包店，是一名醫生脫下白袍拉著妻子所開的便當店，店內的燒烤雞腿飯包，堅持以醃製好的新鮮肉，經過五星級蒸烤箱鎖住多汁美味，配上一碗獨特的干貝飯，讓吃便當也能有五星級享受。

第二代林小姐說，原本從醫的爸爸因故脫下白袍，拉著從事美容的媽媽，投入自己熱愛的餐飲，從路邊攤賣燒烤起家，一直到10多年前開了飯包店，從這間店的成長，就能知道醫生爸爸對食材的堅持，絕對馬虎不得。

林小姐表示，街坊便當店的肉多以滷過或炸過，再做第二次燒烤，而店內類堅持用醃製好的新鮮肉，經過五星級蒸烤箱(相當於一台車的價值)直接料理完成，希望藉由設備的升級，除了能鎖住鮮嫩多汁的味道外，更希望能捉住饕客味蕾，也能讓大家吃得更健康。

除了燒烤類大獲青睞外，干貝飯是店內的特色招牌，林小姐說，因為阿嬤喜歡自己弄東弄西，在無心插柳情況下，竟然料理出色香味俱全的干貝飯，因此，一開店後，就決定將一般便當店罕見的干貝飯，化身為鎮店之寶，也成為客人必點的主食。

香味飯包店每天中午還不到用餐時間，店內立即湧入排隊人潮，由於雞腿是現烤或現炸，離峰時間要等上20分鐘左右，客人也是甘之如飴。張先生說，現烤雞腿一咬下去，肉質很嫩，一點都不「柴」，就連吃不過癮外帶回家後，直接拿起來啃也不失味道呢！

店家資訊：

地址：台中市大甲區孔雀路75號

電話：04-26870751

營業時間：周一至周日上午10:00至下午02:00；下午04:00至晚上09:00

價格：燒烤雞腿飯包 白飯90元/干貝飯95元；炸雞腿飯包 白飯90元/干貝飯95元；干貝飯20元

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