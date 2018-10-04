除了費玉清 「他」也靠房產致富

2018年10月04日 18:38 中時 洪秀瑛

網紅「柴鼠兄弟」及何篤霖、張珮珊。（大心公關提供）

何篤霖與張珮珊。（大心公關提供）

由「社團法人臺灣理財顧問認證協會」舉辦系列活動，邀集民眾與CFP®專業理財顧問錄製30秒影片，向民眾推廣理財的重要性，由於這次「臺灣理財顧問認證協會」舉辦的「2018世界理財規劃日」系列活動非常成功，好評受到FPSB（國際理財規劃顧問認證總會）青睞，特邀請協會陳敏宏秘書長至曼谷參加「2018 FPSB曼谷全球會員大會」，進行演說分享。

另還舉辦「世界理財規劃日論壇」，主講人則由知名主播與名主持人張珮珊擔任，並邀請李志宏教授、施博文會計師擔任與談人，另外也邀請演藝圈的理財達人何篤霖出席，他除了主持節目外，出道至今也不間斷投資房地產，在本次論壇中也不吝嗇地分享自己的理財規劃成功秘訣。

何篤霖與前主播張珮珊的理財秘訣就是買房地產，何篤霖表示，他雖不及小哥費玉清靠房產累積的天價身家，也是小有收穫，在座談中提到因為自己小時候父母離異，曾搬家33次，一直想要有個家安定下來，當自己長大後買到第一棟房子並還完房貸，拿到銀行給他的第一張「清償證明」時，他笑說：「當走出銀行大門那一刻，陽光灑在臉上，彷彿找回自信，回到家關起房門立刻開心大笑，從此不用擔心沒地方住。」但當他買第二棟房時，卻因老一輩「不能欠錢」觀念，遭自己母親壓著他趕快還銀行錢，讓他崩潰：「媽我才剛還完一棟能不能讓我休息一下！」

何篤霖回憶自己出完第一張唱片銷售不錯，收入漸豐，卻因年輕不會理財幾乎沒存到錢，後來跟前輩曹西平大哥有緣同住一陣子，曹大哥每日在他旁邊碎念：「不要以為你年輕還紅，你以為你會紅一輩子嗎？」「你以後就知道！」讓他也逐漸被洗腦開始擔憂萬一不紅以後的日子，才開始籌備貸款努力買下第一棟房子。

奮鬥多年後，何篤霖現在坐擁多棟房產也小有資產，好友郭靜純曾勸他：「多買些行頭，對自己好一點，不然別人還以為你過得很苦。」但何篤霖仍堅持十多年如一日的節儉，反勸郭靜純少買包包，可見多年好友交情之深。問起他的房地產理財心得，何篤霖直言自己也搞不懂，但他說羅霈穎曾跟他瀟灑談過買房產話題：「為什麼不買，10年賣1棟吃10年，5年賣1棟吃5年，有何不可。」他覺得很有道理，至少以後老了，錢不夠就賣掉不用怕。

張珮珊也分享自己在日本大阪購置的房地產每月租金就可以養活自己，但最近卻遭遇天災，外牆冷氣主機掉下樓砸到鄰居家牆壁，表示為此還在談理賠中。但她還私下爆料老公岑永康當年買房因房貸吃緊，才加速了跟她求婚的行動，座談中還跟何篤霖開玩笑要他買木柵的房子，沒錢吃飯可以爬去指南宮，政治大學教授李志宏在一旁立刻幽默自薦：「不用爬那麼辛苦，來找我就好。」

網紅「柴鼠兄弟」也分享自己的股票理財經驗，自認股票可以滿足自己的控制欲，當股票達自己己預期的漲幅時就會感到很有成就感，他們也提醒民眾理財最需要的就是「有耐性」，這也是做理財需要的最大特質。柴鼠兄弟也自曝曾在外幣定存上吃虧，並語重心長提醒：「在這個市場必須一直抱持謙虛，不能驕傲。」因為它一直在變動，永遠不知道下一刻會變怎樣。

(中時 )