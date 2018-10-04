李晨神隱網譙渣 昔自招「和范冰冰反手床事」遭挖

范冰冰昔日上《康熙來了》，和小S互摸臉頰檢查膚況。（中天提供）

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李晨招供床事，讓范冰冰害羞不已。（中天提供）
《真相吧！花花萬物》將於中天綜合台播出。（中天提供）
《真相吧！花花萬物》康熙來了再度合體！中天綜合台coming soon！

大陸女星范冰冰捲入逃稅風波、神隱123天後，昨（3日）終於在微博發聲明道歉，並需在期限內補繳人民幣8.8億元（約新台幣40億元）免除牢獄之災，而范冰冰的未婚夫李晨至今都沒回應，引來網友批他渣男，就連兩人昔日在節目聊床事的片段也被挖出，造成議論。

范冰冰之前以《武媚娘傳奇》再創事業高峰，逃稅風波爆發這段期間，她和李晨之間的感情備受關注，男方沒任何表示，和以往常放閃的舉動大不同，就遭批「大難臨頭各自飛」，甚至傳出兩人已解除婚約，這回范冰冰道歉認了逃稅，他依舊沒動作。

范冰冰逃稅遭罰40億「深感愧疚」 李晨人呢？挨轟渣男

而當年兩人攜手來台上《康熙來了》，談及甜蜜房事的經典片段再度登上熱搜排行，范爺對於要面對犀利的小S、蔡康永相當緊張，還事先在家中進行沙盤推演，猜測可能會提出的各種辛辣問題及應答方式。沒想到，最後還是敗在一題「最近一次做是什麼時候？」范冰冰笑而不語，李晨卻憨直的認真思考，還誠實回答：「我從澳洲回來的第一天吧！」接著被小S追問手受傷怎麼做時，他照回：「可以把手反過來撐著。」讓范冰冰聽完傻眼，趕緊對他說：「不用這麼認真回答」，率直反應笑翻全場。

想重溫「康」、「熙」合體的嗆、麻、辣、爽嗎？由小S、蔡康永搭擋主持的新節目《真相吧！花花萬物》，即將於中天綜合台36頻道播出，承襲以往風格，揭密大來賓的購物清單，又會再創造出什麼甚麼樣的經典內容，令人屏息以待。

(中時電子報)

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