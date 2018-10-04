唐湘龍：民進黨繼續執政 這個縣市傷害最大！

蔡英文總統。(本報系資料照片)

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中時電子報

目前桃園市長選情，民進黨籍市長鄭文燦不碰大議題，「打小球」成功。不過，扛著「台獨」、「廢核」神主牌的民進黨若繼續執政，資深媒體人唐湘龍直言，桃園一定是最大受害者，且危在旦夕！

唐湘龍指出，桃園過去40年原本是台灣發展最快、最大、最好的都會區。未來30年本也可以看好桃園將繼續成為台灣最亮的縣市，但這個優勢，這個未來，在民進黨執政之後就結束了！

他點出，桃園做為亞太航空樞紐，必須有一個「內建」的態度：開放。台灣開放，桃園開放，對大陸開放，對亞太開放。桃園要發財，一定是發開放財。關門，桃園會死得比任何縣市都快、都徹底。因此，台獨這塊神主牌最大受害者就是桃園。

唐湘龍強調，非核、增煤、空汙的最大受害者，其實也是桃園。桃園不只必須犧牲海岸環保，成就「天然氣接收站」這麼簡單，以現今北台灣火力電廠的配置分布來看，未來空汙最大的落點不是台北、不是新北，而是桃園，大氣科學模型對此已反覆證明過。

唐湘龍在《NOWnews》名家論壇中表示，蔡英文輔選幾乎不到桃園，民進黨重量級人士也幾乎不來。原因表面是鄭文燦穩，但真正原因是怕選情熱。蔡英文若到桃園輔選，反民進黨的情緒立刻爆表，藍綠情緒一旦上來，鄭文燦的「小球戰略」就會破功。

(中時電子報)

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