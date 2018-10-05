陳記廣東鴨莊油香土雞全腿飯 神明也愛呷

2018年10月05日 07:11 中時 莊曜聰

老闆陳楷柏到高雄學藝開店，融合港式及台南在地口味，自成一格。(莊曜聰攝)

陳記廣東鴨莊在台南佳里開業已經有25年時間，老闆陳楷柏師承高雄林家廣東鴨莊，口味上也改良得更有台南味，目前已經傳到第二代。（莊曜聰攝）

陳記廣東鴨莊在台南佳里開業已經有25年的時間，老闆陳楷柏原先是工廠業務，後來到高雄知名的林家廣東鴨莊學藝，回鄉開店後不斷改良口味，做出獨特的港式台南味，相當受到消費者喜愛，店內以土雞腿做成的油雞全腿飯，肉質香Q有嚼勁，不僅是老饕必點的限量版便當，也是不少在地民眾拜地基主時準備的供品，希望好味道能討神明歡心。

陳楷柏說，好吃沒有秘訣，最重要就是食材新鮮，店內的油雞選用台南在地飼養的土雞，每天新鮮現宰，清理乾淨後，放進傳承多年的老滷汁以文火烹煮，熟透後立刻關火，再以燜煮方式讓整隻雞入味並鎖住肉汁，雞湯精華又增添滷汁深度，好吃的油雞就完成了，最美味的部位當然非土雞腿莫屬。

陳記廣東鴨莊的土雞全腿飯端上桌，大份量的雞腿快要把白飯蓋住，看起來就很過癮，淋上滷汁的雞腿又油又亮，令人食指大動，一口咬下，肉質Q彈有咬勁，但又軟嫩入味，牙口不好的老人家也能享受土雞肉的鮮美滋味，一天限量不到30份，雖然一個便當要160元，但饕客大讚雞腿有飯店水準，都會事先預訂，還有人買去拜地基主，覺得「這樣誠意十足」。

林姓常客說，陳記廣東鴨莊的燒臘有飯店港式飲茶的水準，肉類都非常新鮮扎實，醬汁風味獨特，非常下飯，油雞肉單吃就很有味道，不需要加油蔥之類的調味，除了油雞全腿飯，還有蜜汁雞腿飯，也是熱賣商品。

店名：陳記廣東鴨莊

地址：台南市佳里區光復路254號

營業時間：上午10：00～下午1：00、下午4：30～19：00

電話：（06）7222283；7232786

公休：周六半天、周日全天

價格：油雞全腿飯160元

(中時 )