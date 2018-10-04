解密台美神秘任務 楊佈新導演化身「黑貓中隊」民間隊員

2018年10月04日 18:42 時報周刊 張毓琪

紀錄片《疾風魅影-黑貓中隊》講述台灣空軍史上最神秘的高空偵查第35中隊「黑貓中隊」，最終只有28位精英中的精英成功結訓，他們授命在冷戰時期執行一個生存機率比俄羅斯輪盤還低的機密任務。這28位黑貓中隊飛行員的生命故事，透過導演楊佈新的視角，不再是一頁被遺忘的歷史；而這部耗時近6年，橫跨美國、加拿大、英國、北京、江西、南京、福州等7個城市，親自尋訪拍攝52位人士，剪輯修改超過30個版本才得以完成的紀錄片，今（4）日舉行媒體試片，黑貓中隊成員中執行最後一趟任務的邱松州教官的女兒邱怡華也到場為楊佈新導演加油打氣。

於冷戰時期執行神秘台美合作任務「快刀計畫」的黑貓中隊，因為任務常在夜間出巡，一人一機獨立航行於70,000英呎高空，機腹下裝載有直徑達90公釐的攝影機鏡頭，故稱之為「黑貓」。當黑貓中隊成員一旦被告知要執行秘密任務時，即需做飛行準備，由於飛行高度達70,000英呎，需要吸純氧以及著壓力太空衣，無論是起飛和降落都有巨大危險性。也由於他們通常都是在身邊最愛的人熟睡時起飛，因此沒有人知道他們的去向，況且過了台灣海峽，他們就會消失在雷達上，更加沒有人知道他們什麼時候會重新出現在雷達上，平安歸來，包括他們自己。

今日媒體試片上，邱松州教官的女兒邱怡華也特地前來為楊佈新導演加油打氣。邱怡華表示，她小時候住眷村，總覺得眷村中的男性長輩很容易去世，多年來她強壓那些令人不快的記憶，這次全被電影勾了出來，因此觀影的過程對她來說並不是很舒適，但她也知道必需接受這部分的自己。

邱怡華也有著跟父親邱松州一樣的勇敢淡定個性，她回憶起，有一次在家聽到媽媽在講電話，很緊張地問電話那頭：「怎麼不見了？」當時她雖然只有7、8歲，但她敏感的察覺情況不妙，爸爸可能回不來了。「在那個年代，飛行員墜機率極高，我常聽爸爸說，常常是一覺醒來，室友就換人了，但是飛行員不能有太多感覺，我爸常說，即便是最好的朋友掉下來了，也只能有三分鐘悲傷，然後繼續往前。」看著戰友的家屬前來收拾遺物，是邱松州永遠無法習慣，也無法消止的痛苦。

「黑貓中隊」的歷史在台灣一直沒有一個很清楚的論述，導演楊佈新僅能在1989年英國作家包科克寫的書轉譯成中文，以及90年代葉常棣與張立義返台的相關新聞，耗時近6年的尋訪與拍攝，不僅得爬梳機密檔案，埋頭於各種文獻中找尋線索；在交涉拍攝場景的過程中，也得經過繁複的申請才能重回桃園基地，更別提尋求贊助赴美拍攝黑貓航空紀念公園之U-2偵察機真貌及訪問相關人員，以及復刻U-2模型機拍攝重置畫面。更感到難受的是，在漫長而一步一腳印的過程當中，儘管一直有時光不待的急切，依舊不敵年事已高的黑貓爺爺們的逐漸凋零。（華錫鈞將軍於2017年辭世、葉常棣教官於2016年過世）

楊佈新透露，說服這些爺爺上鏡著實費了番功夫，他去找張立義教官時，曾被中共擊落、遭俘10多年的張立義只淡淡回了句：「一個俘虜有什麼好說的。」讓楊佈新印象深刻的，還有拜訪王太佑上校的情景。「他當場送了我黑貓的帽子，並且幫我戴上，那瞬間我好像成為了黑貓中隊的民間隊員。」楊佈新心中的使命感油然而生，告訴自己一定要再現這段被淹沒的歷史。紀錄片《疾風魅影-黑貓中隊》10月26日全台上映。

(時報周刊)