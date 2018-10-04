沒入圍依舊支持金馬 郭富城「有家庭了更想衝」

2018年10月04日 18:42 中時 潘鈺楨

郭富城現身新北市警局宣傳電影。（蘇蔓攝）

郭富城（左）與導演莊文強大聊拍攝內幕。（蘇蔓攝）

郭富城現場露一手畫工。（蘇蔓攝）

犯罪電影《無雙》主角郭富城（城城）與導演莊文強，4日繼續在台宣傳新片。郭富城拿過兩座金馬獎影帝，可惜今年沒能憑新作入圍，他大氣回應：「我心裡支持每一種不同的頒獎典禮，對金馬獎有一份緣分、感情在裡面，能不能入圍不是自己控制，我會祝福每一位演員都能夠拿到漂亮的成績單。」

當過金馬評審的他其實對拿不拿獎有另番見解，認為演什麼角色要看天時地利人和，「未必所有作品都會讓大家喜歡，不可能每一個作品大家會百分之百接受，但我盡我能力，拿獎是錦上添花，但拍戲絕對要放下那些光環。」

52歲的城城去年娶妻生子後人生更趨圓滿，讓他更「飢渴」追求演藝事業的突破，城城說：「當你安定了有家庭了，會有另一個責任感，我要做得更好做得更努力。建立了很幸福快樂的家庭，會更放心、更安心，接下來就是希望拍很好的作品。」不過有了家庭會不會讓他拍戲時多了一層牽掛？像這次在《無雙》裡就有許多爆破戲，他笑說：「那個時候還沒有（結婚）。」現在他當然會跟家人報備，不過也會洗腦家人：「我做優秀的演員要付出，不用為我擔心。」至於會不會想拍一部給小孩看的電影？他想了想說：「看緣份囉。」

他與莊文強跟新北市警局合作，呼應電影情節宣導反詐騙。城城說他演過太多次警察，這次挑戰畫家，他拜師「互聯網」，找不同類型畫家的視頻來看，主要觀察作畫手法、神情。他平常講電話時很喜歡隨手拿筆作畫，說著說著當場即興畫了一幅「抽象畫」，解釋：「我學跳舞的嘛，線條就像舞步，畫出來感覺很爽！」

習舞的他多年來身材精瘦、身手矯健，這次動作戲、秀身材都交給周潤發，他承認：「從來沒想過，自己拍戲沒有太多動作場面！」讓他訝異的是大他11歲的周潤發拍完激烈槍戰竟告訴他「這次一點都不累」。城城說其實周潤發愛上跑步是兩人合作《西遊記之大鬧天宮》時受他影響，「但我除了拍戲還有演唱會，不能天天去跑步，發哥很沉迷這件事，還找了很多人一起成立群組，感染大家愛上運動。」電影5日在台上映。

(中時 )