福甡11號涉虐待漁工、違法捕撈 遭重罰1515萬

2018年10月04日 18:45 中時 游昇俯

我國籍漁船福甡11號涉違反國際勞工組織（ILO）之漁業工作公約，農委會漁業署今（4）日證實，福甡11號未詳實回報漁獲資料、非法雇用外籍船員，並有給予工資不足、工時過長及不人道對待，合計處以375萬元罰鍰，並收回漁業執照5個月。另，金昌6號漁船捕撈禁捕魚種案，則因事證明確，共核處1140萬元罰鍰，並收回漁業執照及漁船船員手冊6個月。

針對我國漁船福甡11號今年7月遭ILO指涉違反漁業工作公約，遭南非扣留；9月又有環境正義基金會（EJF）指控該船剝削、虐待漁工等情事，漁業署9月29日完成各項調查，於今日公開說明。

漁業署遠洋漁業組副組長王茂城表示，該船4月進入南非開普敦港，經南非漁業局及我國駐南非專人卸魚檢查，皆未發現禁捕鯊種、割鰭棄身等違規事項，返國卸魚檢查，卸魚量的誤差、比例皆在規定之內，配額魚種之漁獲量亦未超出配額。

但經事後訪查船員，該船確實曾捕獲禁捕之鯊種丫髻鮫、狐鮫及污斑白眼鮫（花鯊），但只切割魚頭、魚鰭後，丟棄海中。王茂城表示，依大西洋作業管理辦法，鮪延繩釣漁船捕獲禁捕魚種，活體應釋放、屍體應丟棄，故該船並無違法，唯其並未詳實登錄回報，故開罰船主100萬元、船長20萬元罰鍰。

至於EJF所指控的外籍漁工人權剝削問題，經調查，該船進入漁場作業時，船員每日休息時間低於10小時，外籍漁工甚至說每天僅休息3小時，還曾連續5天；其中8名船員月薪僅300美元，亦違反不得低於450美元的規定；並且，福甡11號雇用外籍漁工，還有逾期申請、未申請及提前解雇之情事，共裁處船主55萬元罰鍰，並收回漁業執照5個月。

針對漁工休息時間不足，並有船員反映遭船長及菲籍幹部毆打船員，船居生活照顧不佳等不人道對待，因涉嫌違反「人口販運防制法」，漁業署亦已於10月1日移請高雄地檢署偵辦。仲介業者未與船主及船員簽訂契約，亦核處仲介業者200萬元罰鍰。

另外，漁業署於9月時曾突襲進入小港漁港的金昌6號漁船，查獲大批鰭身分離之鯊魚漁獲物，經採證DNA比對鑑定，確認為禁捕魚種平滑白眼鮫（黑鯊）及花鯊，總重37多噸。故核處船主950萬元罰鍰、收回漁業證照6個月，核處船長190萬元，並收回漁船船員手冊6個月。

農委會副主委陳吉仲表示，此次調查非為歐盟撤銷黃牌警告而查，而是落實遠洋漁業相關規範，宣示政府執法決心，例如針對外籍漁工月薪未滿450美元，便是首度開罰，希望發揮示範效果。

(中時 )