糗國民黨「內部民調」 林濁水竟炮打李登輝

2018年10月04日 18:44 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

台北市選戰倒數51天，民調數據牽動各陣營信心問題，除媒體主動進行民調公布外，亦有所謂「內部民調」來提振士氣。國民黨前幾日公開黨內民調，指出柯文哲與丁守中民調差距只有3個百分點，未來選舉只要不犯錯，丁守中就有機會勝選。對此，前民進黨立委林濁水竟炮打李登輝指「在2000總統選舉時，選前一天。李登輝還告訴美國前駐華大使李潔明，根據國民黨內部民調，連戰會贏六個百分點」。林濁水大酸「丁守中太客氣了」並讚李登輝「這才氣勢」。

據了解，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹2日表示，丁守中民調已經急起直追，原本民調輸柯文哲8%以上，但根據北市黨部內部做的民調，9月底最新民調僅輸3%，已在誤差範圍內。黃呂錦茹也要丁守中別攻擊民進黨參選人姚文智，讓姚文智民調可以超過15%，進而拉低柯文哲得票。所以，黃呂錦茹對丁守中的選情有信心。

民進黨前立委林濁水對國民黨「內部民調」很不認同，大酸「只落後柯文哲3％....丁守中太客氣了」。並翻出2000總統選舉，在投票前一天，當時擔任總統及國民黨主席的李登輝告訴美國前駐華大使李潔明，「國民黨的連戰會贏六個百分點」，說李登輝「這才氣勢」。

結果，開票當晚，代表民進黨的陳水扁以39.3%得票率大勝國民黨參選人連戰23.1%當選總統，當時，李登輝取消了前往國民黨中央黨部的行程，因為「口袋裡只準備了勝選謝詞，沒有落選感言」。林濁水要糗國民黨「內部民調」翻出李登輝時代假民調，還說李登輝「這才氣勢」，不知是褒是貶？讓人一頭霧水。網友則留言勸林濁水「自己到底有沒有先照照鏡子再來酸別人啊？」。

(中時電子報)