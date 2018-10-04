英語傳愛行動專車結合花博 紮根美感教育

2018年10月04日 18:44 中時 陳世宗

教育局透過有趣美味的方式，讓學生認識在地美食文化、樂學英語，也認識花博GNP傳達的精神。（陳世宗翻攝）

台中市政府教育局為提升小朋友的英語能力，打造英語傳愛行動專車，不僅有英語教學課程，也提供英文故事書。台中花博即將在11月3日登場，今年也結合「花博小小youtuber」新課程，運用GoPro行動學習、達人美食採訪秀，讓學生在「花博情境」錄影，預計巡迴25所戶外教育基地學校。

今日第一站從立人國小出發，立人國小發揮花博GNP理念，連結戶外教育特色課程「美食地圖Go Go Go」，邀請社區在地達人美食包括蝦捲、肉圓、豆花和水果茶來擺攤，學生運用「GoPro」行動攝影機採訪，美食結合英語，讓學生學習更有效果。

教育局表示，英語傳愛行動專車自開跑後，深受師生們的喜愛，上山下海迄今已經跑過155間學校，今年中師Stanley及美籍外師Mark、Liam設計「花博小小youtuber」新課程，運用GoPro行動學習、達人美食採訪秀，讓學生在「花博情境」錄影，相信透過全新花博系列教學，將再度引發學生學習英語的熱力，並紮根美感教育。

立人國小校長李秀美說，透過今天有趣美味的方式，讓學生認識在地美食文化、樂學英語，也認識花博GNP傳達的精神。

(中時 )