台北公開賽》和對手博感情 周天成賽後交換球衣

2018年10月04日 18:47 中時電子報 陳筱琳／台北報導

(19:45更新，其它賽況)台灣羽球男單一哥周天成，今天在YONEX中華台北羽球公開賽男單16強，以21：9、21：8輕取以色列選手季柏曼（Misha Zilberman），賽後兩人交換球衣、簡單聊了一下，周天成透露：「以色列很難得有羽球選手，對方自己一個人和母親獨自出國到處比賽，我很欣賞他為了圓夢的熱情，就交換球衣紀念。」

其實周天成和季柏曼也算有緣，他回憶道：「2016里約奧運第一場比賽就對到季柏曼，2013年台北羽球公開賽也交手過，當時我還是苦戰3局才獲勝。以色列比台灣小，國土還有一半是沙漠，這樣的國家要出羽球選手不容易，這一趟又飛了15個小時來參賽，很辛苦。」

周天成還開玩笑：「我也是耶穌的粉絲，也想去耶路撒冷朝聖，有機會說不定可以請他帶路。」

李洋(左)、李哲輝(右)挺進台北羽球公開賽男雙8強。(陳筱琳攝)

男雙方面，第2種子、地主搭檔李洋/李哲輝，以21：15、21：14力退日本組合古賀輝/齋藤太一。兩人昨晚男雙很晚才結束，半夜12點半才睡覺，李洋今天在這場男雙開打前約一個小時又才結束混雙賽程，密集出賽對體力負荷不小，他回應：「昨天看到賽程就有反應，希望調整出賽時間，不過裁判長表示轉播場地的賽程不便更動，也只能自己做好心理準備，上場就是盡量把握好每一顆球，不要隨便失誤。」

大會男雙第1種子陳宏麟/王齊麟則是在驚濤駭浪中，18：21、21：18、21：12險勝馬來西亞組合吳世飛/伊祖丁，「雙麟」坦言這場比賽狀況沒很好，注意力比較差，所幸第2局追回，也打回氣勢和專注度，第3局從接發做起，總算留住勝利。

男單地主選手林祐賢和第8種子、馬來西亞張崴烽苦戰三局，決勝局林祐賢原本20：16獲得4個賽末點，可惜讓贏球的機會從手中溜走，最終21：10、24：26、21：23飲恨，無緣再上層樓。

(中時電子報)