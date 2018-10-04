瑪利亞畫家青年看花博　繽紛色彩迎花博

瑪利亞青年畫家以花博為主題，創作畫作，4日開創作展，與愛心家園園長陳怡君（左一）、台中市社會局主秘廖宗侯（右一）等一起展示瑪利亞青年看花博畫作。（黃國峰攝）

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瑪利亞青年畫家以花博為主題，創作畫作，4日開創作展，瑪利亞青年畫家與花博石虎家族原創畫家陳旻昱（左一），一起觀看畫作。（黃國峰攝）
x瑪利亞青年畫家以花博為主題，創作畫作，小儀展示印在T恤及環保袋的畫作，花博石虎家族原創畫家陳旻昱，建議在花博建置公益專區，販售這樣的產品，幫助他們。（黃國峰攝）
2018年10月04日　台中市▲瑪利亞青年畫家以花博為主題，創作畫作，4日開創作展，其畫作色彩豐富，有故事性。（黃國峰攝）
2018年10月04日　台中市▲瑪利亞青年畫家以花博為主題，創作畫作，4日開創作展，其畫作色彩豐富，有故事性。（黃國峰攝）

台中世界花博會，即將於11月正式展開，4位瑪利亞身障青年畫家也以花博吉祥物及各式花卉為主題作畫歡迎花博，4日起在愛心家園藝術光廊舉行瑪利亞青年創作聯展，看到瑪利亞青年的創作，花博石虎家族原創畫家陳旻昱，建議花博會可成立個公益專區，讓這些弱勢團體更讓人看到，有意回饋的人們也更容易找到。

為讓瑪利亞青年有一技之長，瑪利亞台中愛心家園，也讓學員嘗試學習作畫，由於先天條件的限制，過程中總是比較困難，經過訓練與學習，幾位青年們都愛上繪畫，這次透過花博的主題去創作，希望藉由展覽，讓社會大眾看到，他們對於美的感受跟一般人一樣，甚至更強烈。

這次畫展的主角有湘姿、小儀、小慧、小旻等人，其中湘姿代表表示，只要畫畫時就很開心，大家都說她的顏色很漂亮，大家看到她的畫就很開心。愛心家園園長陳怡君指出，此次展覽，是給社會大眾認識身障者的契機，甚至像小儀把自己的畫作印在T恤及環保袋上，希望能帶去花博讓更多人看到。

而花博石虎家族原創畫家陳旻昱，也到現場參觀，覺得四人用的色彩都很豐富、強烈，表示其感受出自於直覺，而且每組畫都有故事性，更多的是來自身的獨特性，這是很重要的，有作品線條、色彩的感覺，更不會輸給很多名畫。建議花博園區應該可以特別規劃一個公益專區，讓弱勢團體創作出來的作品能有一個轉置形的產品被看到，也可以讓想幫助弱助團體的人士，很快找到目標，讓弱勢團體，得的實質的幫助。

(中時 )

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