鍾承翰可愛萌兒如「咘咘」翻版！酷爸換尿布被「顏射」

2018年10月04日 18:53 中時 林淑娟

鍾承翰擔任手機品牌大使。（KooBee酷比手機提供）

鍾承翰擔任手機品牌大使。（KooBee酷比手機提供）

鍾承翰在拍戲現場為兒子換尿布。（鍾承翰提供）

鍾承翰與兒子翰寶一起戴柚子帽。（鍾承翰提供）

新生代男神鍾承翰也是新手老爸，經常親力親為與老婆輪班照顧10個月大的兒子翰寶，他透露，換尿布時常被兒子的童子尿「顏射」，臉都是濕的，偶爾兒子順便放個屁，「大便水」還會直接噴到他衣服上。翰寶上星期跟媽媽一起到《最佳利益》拍攝片場探班，他也在現場幫兒子換尿布，「換一半，導演喊著要走戲了，馬上由老婆接手」。他搞笑地說，好險當天剛好沒有尿在他臉上。

鍾承翰4日擔任「KooBee酷比手機」品牌大使，身為「手機控」的他笑說，自從有了兒子後，手機裡再也沒有老婆的照片了，一起拍戲的天心某天想要看他老婆長相，他滑手機滑半天，「兒子的照片每天都有拍，老婆的要找很久！」

兒子探班當天，他和天心剛好要拍一場情緒很重的吵架戲，沒想到平常很乖巧的翰寶，當天突然變得很愛講話，一直叫「爸爸」，導演一喊「Action」，他就聽到兒子在遠遠的地方叫「爸爸」，「吵架吵到一半聽到爸爸，真的心臟會漏拍！」幸好他裝鎮定，沒NG。

小翰寶有著一雙圓滾滾的迷人大眼睛，還遺傳媽媽又長又翹的睫毛，除了可愛萌樣讓人融化，個性穩定、不怕生，又愛笑，鍾承翰說，他已對廣告界的朋友放出風聲，是時候讓翰寶自己接廣告賺奶粉、尿布錢了。不過將來長大除非兒子自己很喜歡，否則不會讓他走這行，因為實在太辛苦了！

(中時 )