彰化》彰南地區流行 「廟口政見會」

2018年10月05日 07:32 中時 鐘武達

神明背書！彰化縣5合1選舉，北斗地區4鄉鎮不少鄉鎮長與縣議員參選人為宣傳理念推銷自己，流行在夜間到村里的宮廟廣場舉辦「廟口政見會」，參選人表示，廟口人群最容易聚集 ，更因為是在神明面前，提出政見比較不會被認為是在「騙選票」。

年底選戰激烈開打，參選人白天拜票，不少人到了晚上則選擇到廟口舉辦政見會，開講者多是鄉鎮長與縣議員參選人，其中主辦者如具號召力，則還會吸引村里長、鄉鎮民代表、甚至是縣長參選人「搭便車」。

北斗警分局統計，轄內申請「廟口政見會」者，縣議員參選人有黃盛祿；鄉鎮長參選人則有北斗鎮李玄在、溪州鄉李俊諭、江淑芬、黃學信以及埤頭鄉杜懿彩。其中黃盛祿參選縣議員的第7選區有4鄉鎮，舉辦的政見會場次也最頻繁。

廟口政見會雖是個人舉辦，但也是同志「搭便車」造勢的舞台，像埤頭鄉長參選人杜懿彩的政見音樂會，縣議員參選人吳錦潭、謝典霖與縣長參選人王惠美也都常現身；而黃盛祿在埤頭鄉的政見會，同黨鄉長參選人謝志能與村里長、代表參選人也一樣會到場。

「廟口政見會」在南彰化成風潮，有參選人不諱言，廟口一般具有人多、好停車、比較不會有噪音影響等優點，參選人在神明面前不太敢說謊，所提的政見會有「神明背書」的效果，而且從選民出席的多寡與反應，還能看出自己的選情好不好。

(中時 )