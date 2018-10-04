徐譽庭「抄心經、喝威士忌」 《誰先愛上他的》花4個月改頭換面

2018年10月04日 18:51 中時 潘鈺楨

李英宏替電影製作配樂。（親愛的工作室提供）

日前金馬獎入圍公佈，今年國片入圍獎項最多的，是電影《誰先愛上他的》。其實電影第一個定剪版本遭多家發行商退貨，也讓業界前輩們看了搖頭，最後是花了四個月「自我顛覆」，才獲得釜山影展等國際電影節的肯定、一舉拿下了台北電影節5項大獎，金馬獎8項入圍。

導演徐譽庭說，如今回憶起來當時好像都在「抄心經、喝威士忌、反省、畫表格」中度過，「那時候真的痛苦地想要賣房子、退投資款、然後隱居深山，最後是因為捨不得一起努力的認真伙伴才放下了那個念頭。」她說不只謝盈萱、邱澤遭她苦毒，另一位導演許智彥和配樂設計李英宏也是受害者。

當初徐譽庭看了許智彥幫李英宏拍的MV，決定一箭雙鵰找兩人一起合作，不料許智彥以為自己碰到了詐騙集團，李英宏則一口婉拒。徐譽庭不肯放棄：「我第一次聽到《台北直直撞》的時候就感動莫名，覺得新一代的『林強』出現了！」以〈峇里島〉入圍本屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」的李英宏，是最早進組、最晚完工的工作人員。他從劇本還在修正階段就展開工作，一路跟著導演進剪接室經歷了所有改版，但最後卡關在一首必須串聯現在與回憶的重要配樂。徐譽庭在片子要寄往義大利烏迪內影展參賽的前一天，告訴沮喪的李英宏：「譽庭姊會一直等你，不管你什麼時候做好，我就立刻自掏腰包重新改版！」，當晚徐譽庭就收到李英宏的6分鐘配樂。

至於許智彥，答應加入劇組後，卻常常跟徐譽庭意見相左，徐譽庭說：「他甚至敢寫信罵我！」電影拍好後一直剪不出理想版本，徐譽庭重組了說故事的邏輯並決定放棄「畫面的美感」，「觀眾現在看到的，有百分之60都是從垃圾桶撿回來的淘汰鏡頭，再以塗鴉的動畫讓那些瑕疵畫面更加醜怪。」這讓許智彥相當抓狂，寫了500字指責徐譽庭褻瀆電影的神聖。

徐譽庭反問許智彥：「為什麼你在創作MV的時候敢勇敢做自己，在電影裡卻不敢？你是在膜拜電影？還是在創作作品？」一句話逼出了許智彥在導演MV時的拿手撒野風格，最後贏得台北電影節的肯定。如今入圍金馬獎最佳新導演，許智彥最關心的是：「可以跟李安導演拍照嗎？」電影11月2日在台上映。

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(中時 )