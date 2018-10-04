中路1號宅動土 律師公會有意進駐

2018年10月04日 18:57 中時 蔡依珍

內政部政務次長花敬群讚鄭是「第一名市長」。(蔡依珍攝)

桃園中路一號社會住宅模擬圖。(市府提供)

桃園中路一號社會住宅模擬圖。(市府提供)

桃園社宅多元供給。(市府提供)

桃園社宅儲備基地。(市府提供)

桃園中路一號社會住宅4日動土，緊鄰桃院和桃檢，上國道不用5分鐘，特別預留200坪空間給桃園律師公會，還有169戶住宅、7個店鋪和8間辦公室，市長鄭文燦強調鄰近還有中路三號和四號，力拼年底前全數開工動土，中路2號則預計明年下半年開放入住，宣示建設中路的決心。

鄭文燦說，昨動工的中路一號，面積約2723平方公尺，將斥資7億5338萬元興建地下3層、地上14層的社會住宅，3至14樓提供169戶，1、2樓則是7個店鋪、8個辦公室，新址位處安靜巷弄，開車5分鐘上國道，又緊鄰司法園區，好品質讓律師公會也有意進駐，因年輕人大多沒開車，地下3層樓的汽機車停車場也可開放附近居民租用或商場臨時用，解決停車問題。

鄭文燦也提到，市府在「桃園社宅的發源地」中路地區增設4個各具特色的社會住宅，中路二號是桃園首個社會住宅，一房、二房、三房的樣品屋房型預計11日亮相，明年4月完工後住宅發展處也將進駐、9月正式入住；中路三號和四號也在司法園區附近，將有公托中心、市民活動中心等大型集會所，力拼今年底動工，2021年底4處全數完工將可提供1149戶，其中7成給青少年、3成保留給弱勢，租金只要市價8折、弱勢甚至下殺到6折，強調社宅是中繼住宅，3年為期、最多12年後，年輕人就有能力買房，就是房屋市場潛在買家，市府也會努力蓋出有特色的樂活住宅。

鄭文燦說，社宅原定10處基地、約4000戶，今年可全數發包完成，另外還增加約500戶的楊梅一號宅及約76戶的平鎮一號宅，都已上網發包，後續還有31處社宅儲備基地，可達1.2萬戶，強調會以多元方式推動興建，包括與石門農田水利會合作，興建大溪埔頂一號及中壢過嶺一號等2處約125戶社宅；東門停車場都更案及中壢區中興巷都更案也將各增加100戶社宅專供警消使用；另外也會將部分社宅轉由內政部興建，擴大社宅建設能量。

因中央核定興建和利息補貼59億元給桃園，鄭文燦笑說內政部政務次長花敬群是「大金主」，花也讚鄭是「第一名市長」，強調除了要越蓋越好、讓社宅內涵越來越豐富多元，經營管理維持也要用心，尤其年輕人跟弱勢家庭可能會有狀況，需要更多的關懷跟監督，希望養成社區團結互助的生活習慣，發揚社宅潛在多元價值。

(中時 )