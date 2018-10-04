賴揆期勉出版界共同合作 持續推動「文化台灣」

2018年10月04日 19:10 中時 張理國

行政院長賴清德今天出席「第42屆金鼎獎頒獎典禮」時表示，金鼎獎如同影視界的奧斯卡，是出版界最高榮譽，他除恭喜得獎者獲此殊榮，並強調行政院已採取具體行動支持出版界，也懇請大家共同完成3件事情，共同守護台灣出版及創作自由。

賴揆說，第一、得獎固然是本身創作及天賦，但最基本的是出版及創作的自由是台灣珍貴資產，政府會與人民共同守護，讓未來有更多人在這塊自由的出版沃土蓬勃發展。

其次賴揆也說，出版不僅是記錄文化、傳遞知識，更能呈現台灣創新求變的多元面貌，也是我國核心價值。

此外，賴揆也指出，「文化台灣」是「五大國家發展方向」（五大施政目標）之一，期盼每個人都能瞭解台灣的歷史文化並以此為榮，才能團結合作，推動台灣繼續向前。行政院將增加預算支出，與大家一起合作，讓「文化台灣」在國際獲得肯定，並讓全體國人認同、更加團結。

賴揆特別推崇今年的特別貢獻獎得主，九歌出版社陳素芳總編輯，感謝她在九歌耕耘36年，在編輯台上堅持文學的立場，精讀作品深入人心，得到特殊貢獻獎是實至名歸。此外，今年的參賽作品高達1,257篇，只有20幾篇脫穎而出。諸多得獎者在出版創作上已耕耘多年，得獎也是眾望所歸。

賴揆指出，圖書類的「文學圖書獎」部分，獲獎作品不僅文字洗鍊、層巒疊翠、峰迴路轉，作者都非常勇敢突破傳統視野和價值，把社會視野帶到另一個層面，如：周芬伶的「花東婦好」，勇敢為婦女的宿命與情愛立傳，為婦女所受的試煉發聲，令人欽佩。平路的「袒露的心」，貼近內心，一層層揭露生命底層的真相。賴院長並以金鼎獎的「金鼎」兩字賦涵的意思，即「金言九鼎、文化薪傳」，向所有得獎者表達行政院最高的敬意與感謝。

文化部表示，第42屆金鼎獎共有1,257件作品報名，角逐包括雜誌類、圖書類、數位出版類及政府出版品類4大類組共20個獎項，計有29件作品脫穎而出，另有35件作品獲優良出版品推薦。本屆得獎作品題材包羅萬象，包括對家園的關懷、對社會經濟文化的省思與地理歷史的探討，充分彰顯台灣多元文化與出版自由，以及展現厚植的文化力。

文化部指出，特別貢獻獎由九歌出版社總編輯陳素芳女士獲獎，陳女士不但深得文學創作者信賴，她持續推動年度文選出版，呈現不同年代文學光景，並整理重要文學資產，保留台灣新文學百年風貌，同時鼓勵當代兒童文學創作，舉辦少兒文學獎，長達36年的文學編輯生涯，既是台灣文學出版史的見證者，也是參與者。

(中時 )