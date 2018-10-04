精品香氛周慶推新品 11月悄悄漲價

2018年10月04日 19:14 中時 吳娮翎

Buberry HER同名女性淡香精，代言人Cara Delevigne形象圖。（Buberry提供）

Buberry HER同名女性淡香精產品形象圖。（Buberry提供）

Dolce＆Gabbana The Only One 耀我淡香精，找來女星Emilia Clarke演繹產品主視覺。（Dolce＆Gabbana提供）

Dolce＆Gabbana The Only One耀我淡香精100ml，4200元。（Dolce＆Gabbana提供）

Michael Kors璀璨海洋淡香精100ml，3200元。（Michael Kors提供）

精品香水搶攻周慶市場，新品搭經典話題多，獨立香氛相繼竄起，精品香氛則仰賴精品本身的品牌力，業者表示，「品牌」經營得好，自然周邊就會跟著賣，不只既有的香氛購買群，也會吸引精品客上門，精品與香水集團的關係相輔相成，但值得注意的是11月開始，雅詩蘭黛集團旗下部分香氛悄悄漲價，漲價幅度落在50元，包括Michael Kors、DKNY都有品項喊漲，也讓消費者趕在周慶凍漲期間先買一波。

今年10月，Burberry正式推出入主COTY集團後的首支香氛，同時也是睽違4年的全新概念香氛「HER女性淡香精」並找來超模Cara Delevigne擔任代言人 ，Dolce&Gabbana 極致感官誘惑的The One 系列，推出全新男女對香，The Only One 耀我淡香精由影集《冰與火之歌：權力遊戲》龍后Emilia Clarke展現女性魅力。

Michael Kors璀璨海洋淡香精瓶蓋設計採用金屬鐵牌，瓶身是熱情的粉嫩橘色，香水體現了女性對旅行的冒險和探索的熱情，以象徵活力充沛的柑橘調、花香調及溫暖的木質調相互交融，喚醒感官。

(中時 )