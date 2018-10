精品香氛周慶推新品 11月悄悄漲價

2018年10月04日 19:14 中時 吳娮翎

Buberry HER同名女性淡香精,代言人Cara Delevigne形象圖。(Buberry提供)

Buberry HER同名女性淡香精產品形象圖。(Buberry提供)

Dolce&Gabbana The Only One 耀我淡香精,找來女星Emilia Clarke演繹產品主視覺。(Dolce&Gabbana提供)

Dolce&Gabbana The Only One耀我淡香精100ml,4200元。(Dolce&Gabbana提供)

Michael Kors璀璨海洋淡香精100ml,3200元。(Michael Kors提供)

精品香水搶攻周慶市場,新品搭經典話題多,獨立香氛相繼竄起,精品香氛則仰賴精品本身的品牌力,業者表示,「品牌」經營得好,自然周邊就會跟著賣,不只既有的香氛購買群,也會吸引精品客上門,精品與香水集團的關係相輔相成,但值得注意的是11月開始,雅詩蘭黛集團旗下部分香氛悄悄漲價,漲價幅度落在50元,包括Michael Kors、DKNY都有品項喊漲,也讓消費者趕在周慶凍漲期間先買一波。

今年10月,Burberry正式推出入主COTY集團後的首支香氛,同時也是睽違4年的全新概念香氛「HER女性淡香精」並找來超模Cara Delevigne擔任代言人 ,Dolce&Gabbana 極致感官誘惑的The One 系列,推出全新男女對香,The Only One 耀我淡香精由影集《冰與火之歌:權力遊戲》龍后Emilia Clarke展現女性魅力。

Michael Kors璀璨海洋淡香精瓶蓋設計採用金屬鐵牌,瓶身是熱情的粉嫩橘色,香水體現了女性對旅行的冒險和探索的熱情,以象徵活力充沛的柑橘調、花香調及溫暖的木質調相互交融,喚醒感官。

(中時 )