正修盃全國咖啡Barista賽 12校78選手秀絕活

高孝儀（左）、劉晏寧（右）說，雖有些緊張，表現仍在水準以上。(林雅惠攝)

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12所來自全國各高中職餐飲旅遊觀光科78位選手同台進行咖啡競技。（林雅惠攝）

12所來自全國各高中職餐飲旅遊觀光科78位選手4日在「2018正修盃全國咖啡Barista賽」同台競技，許多首次參賽的選手緊張得手臂僵硬，打奶泡及拉花最具挑戰性，選手無不使出混身解數煮出兼具口感與美感的咖啡。

樹德家商實用餐飲管理科戴凡庭老師帶領5名學生參加競賽，餐飲科三年級選手高孝儀及劉晏寧說，比賽過程較難的是打奶泡及拉花，真的要有手感才能做得好又美，有賴於平時在學校一次次練習，雖有些緊張，本次表現仍在水準以上。

正修盃全國咖啡Barista賽事今年邁入第四年，參賽學校包括有樹德家商、高雄餐旅大學附屬中學、三信家商等12所高中職校78位餐飲旅遊觀光科選手。

參賽選手須在規定的12分鐘完成調製2杯拿鐵咖啡，只見各個選手熟練的裝粉、填壓、清理氣棒，身手乾淨俐落，頗具職業水準，一旁觀戰的同學無不摒氣凝神默默的為他們加油，希望過程不要出錯，向裁判「出杯說明」更要順暢，才有出線機會。

本次競賽邀請2015-2017WCE世界拉花大賽台灣區選拔賽程昱嘉、精品咖啡協會(SCA)課程認證考官鍾文軒、咖啡品質鑑測師林世偉、講師王琴理、尚品咖啡總經理張碩峰及尚品咖啡高雄區副理蘇哲民等六位咖啡專家擔任評審。

(中時 )

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