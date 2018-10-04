《陰屍路9》瑞奇打造亡兒家園 安德魯導演身分回歸

2018年10月04日 19:05 中時 潘鈺楨

瑞奇最終季致力打造亡兒理想家園。（FOX提供）

FOX將於8日播出《陰屍路》第九季，與全球同日迎接男主角瑞奇的最終集數。上季陪伴觀眾八季瑞奇的兒子卡爾因活屍咬傷離世，本季瑞奇在告別前將為了打造亡兒的理想家園奮鬥。警長謝幕後安德魯可望以導演之姿回歸劇組，而十字弓男戴瑞是否晉身男一備受注目。

第八季末瑞奇與尼根的最終決戰落幕，最新一季將始於戰後一年半。瑞奇雖致力打造卡爾心目中和諧美好的世界，飾演男主角瑞奇的安德魯林肯（Andrew Lincoln）亦於訪談中提及：在物資缺乏的情況下該如何生存下去即是一大難關。而他也於日前證實本季將會是他最後一季演出，引發眾多影迷關注瑞奇將以何種方式離開，且誰會接續扛下主角重任？身為瑞奇左右手的十字弓男戴瑞最受矚目。雖然觀眾將無法在螢光幕前看到瑞奇，安德魯也表示他並不打算離開《陰屍路》大家庭，期待於第十季執導演筒回歸。

製作人Angela Kang表示：「當我們躍入故事的新篇章，我們希望向觀眾展現新鮮有趣的畫面以反映其中的變化。」開播倒數之際FOX結合最新科技的VR（Virtual Reality，虛擬實境）於本周日（7日）在台北、新北及台南三地的VR Live店面邀請影迷體驗VR打活屍，親身感受《陰屍路》的世界，詳情可至FOX Facebook粉絲專頁查詢。

《陰屍路》第九季，每周一早上11點半及晚間10點於FOX播出、線上影音串流平台FOX+同步上線。第一季至第八季完整集數亦全數可於FOX+收看，現在下載免費試用一個月。

(中時 )