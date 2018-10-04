電影《無雙》郭富城現身新北市警局 宣導預防詐騙

2018年10月04日 19:50 中時 王揚傑

新北市警察局結合電影宣傳和「反詐騙」宣導，邀請金馬影帝郭富城到警察局舉行記者會。（王揚傑攝）

新北市警察局結合電影宣傳和「反詐騙」宣導，邀請金馬影帝郭富城到警察局舉行記者會。（王揚傑攝）

新北市警察局創國內警察機關先例，結合電影宣傳宣導「反詐騙」，電影《無雙》的導演莊文強、男主角郭富城4日至新北市警察局，與副局長江振茂共同舉行電影公益記者會，除宣傳即將上映的電影外，也向民眾宣導預防詐騙觀念，郭富城特別推崇新北市防詐騙成效，提醒民眾遇詐騙電話記得撥打「165」專線。

記者會由一日刑警藝人黃子佼主持，首先由新北市警局刑警、鑑識人員演出行動劇，透過刑案現場的蒐證，展現打擊詐騙，全民防偽的決心。隨後由警察局副局長江振茂頒發感謝狀給電影《無雙》的導演莊文強及男主角郭富城，為新北市反詐騙貢獻心力。

江振茂代警察局長胡木源表示，安全，是新北市警察局對市民的承諾，在打擊詐騙的工作上，更須要國際合作，這次邀請到影帝郭富城和導演莊文強一起參與，意義非凡，希望吸引民眾注意，減少民眾受害。

郭富城在訪談時，特別提到他也曾接過詐騙電話，包括假冒他的朋友、謊稱掛號郵件未送達等，話術逼真，還好他很聰明，並未受騙。郭富城不忘提醒台灣的民眾，遇到詐騙記得要撥打「165」專線，主持人黃子佼則稱讚他非常熟悉台灣。

新北市警局表示，這次合作除了邀請《無雙》的導演莊文強和主角郭富城到場外，更結合電影素材推出了海報和立牌在各分局、派出所張貼陳列外，更特別的是和全台獨一無二的平溪電子天燈合作，10月11日之前到平溪遊玩的旅客，都有機會和這個「反詐騙無雙天燈」合影。

(中時 )