台南》蘇煥智發表高齡化照顧政策 打賴清德批中央砲火猛烈

台南市長參選人蘇煥智今天發表高齡化照顧政策，左打賴清德右批中央，砲火猛烈。(莊曜聰攝)

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台南市長參選人蘇煥智日前與多位市議員參選人組成「新大同草根民主連線」，聯合參與年底選戰並推出共同政策，今天下午蘇煥智也與連線成員蔡四結、高忠義、陳志峰等人在台南新營舉行記者會，發表高齡化照顧政策，他先批台南溪北農村在賴清德執政期間遭到邊緣化，再打中央的長照政策緩不濟急，大方向還錯誤，砲火猛烈。

蘇煥智指出，他從事公職以來，關心高齡者一直是努力的目標，擔任立委期間推動老人年金、老農津貼，在台南縣長任內也推動村里關懷中心、行動健檢及新大同社會營造活動，要讓高齡長者過得健康、有尊嚴。

他與連線成員共同發表相關高齡化照顧政策，包括台南應該比照其他5都，讓65 歲以上老人免健保費，比照身障者全額補助；並推行在日、韓都行之有年的「長照保險」，讓長輩有專人照顧，家人不用擔心；推動社區照顧關懷據點（里關懷中心）2.0、檢討並增加行動醫院的檢測內容；另外就是尊重開放市場原則，讓民間充分參與長照事務等。

蘇煥智表示，如果能夠當選台南市長，他將在行政院會議上提出長照保險主張，並建議採取開放自由，尊重市場的基本原則，鼓勵民間參與發揮，另將再次活化全台逾3000個關懷據點，成為長照的第一線服務管理據點。

(中時 )

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