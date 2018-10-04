長榮第一架波音787抵台 空姐休息室首度曝光

2018年10月04日 19:16 中時 陳麒全

機組員休息室意外成為這次新機返台的焦點。（陳麒全攝）

客機機尾上方設置了空姐休息室，從窄小的樓梯爬上去，就是機組員休息室。（陳麒全攝）

波音787-9型客機有多項先進的配備。（陳麒全攝）

長榮航空首架波音787-9型客機4日下午2時抵達桃園機場，由長榮航空董事長林寶水（左）與柯金成（右）親自飛往美國接機。（陳麒全攝）

長榮航空首架波音787-9型客機，4日下午2時由長榮航空董事長林寶水帶領的工作團隊由波音的南卡羅來納州廠區直飛回桃園機場。長榮航空特別開放新機讓機場貴賓與長榮航空員工參觀，雖然說皇璽桂冠艙總是眾人試坐的熱點，但設在機尾的空姐休息室意外受到矚目，吸引各界來賓爬上窄小的樓梯參觀。

這架機身編號B-17881的波音787-9客機，3日在美國南卡羅來納州查爾斯敦波音飛機公司工廠交機，經過16小時又20分鐘的直航飛行後，在4日下午2時順利飛抵桃園機場。當飛機滑行進入停機坪時，桃園機場公司消防隊派出2輛消防車，噴出水柱歡迎新機返國。

為迎接首架波音787夢幻客機，長榮航空公司在空橋門口舉行簡單的歡迎儀式，桃園機場航警局、海關及桃機公司等單位代表及長榮航空各級主管皆到場觀禮，隨後也開放現場來賓上機參觀，並由接機團隊介紹這次特別請ＢＭＷ團隊設計的皇璽桂冠艙及經濟艙座位特色，也讓各界來賓試坐體驗新飛機的設施。

除了皇璽桂冠艙及經濟艙是來賓參觀試坐的重點外，長榮航空也開放參觀平常很難窺的空姐休息室。為了讓組員在長程飛行途中適度休息，客機機尾上方設置了空姐休息室，從窄小的樓梯爬上去，有6個完全躺平的床位，1組12名服勤的空姐在飛行途中有一半可以輪流休息。每個床位之間有隔簾，讓休息的空姐保有隱私。另外在機首上方也設置1個機師休息室，有2個全躺平床位，以及1張半躺座椅，供前艙機師在飛行途中休息。

輪流從窄小的樓梯爬上去參觀的來賓開玩笑說，在長程飛行能夠有1個這種全躺平的休息床位，雖然沒有電視可以看，但睡起來應該比皇璽桂冠艙還要舒服，讓機組員休息室意外成為這次新機返台的焦點。

(中時 )