《中時晚間快報》美軍秀拳頭警告陸 下月大陣仗通過南海台海

2018年10月04日 19:10 中時電子報 綜合報導

美中在南海歷經解放軍驅逐艦近身驅趕美艦事件後，美國海軍太平洋艦隊已擬定機密提案，據數名五角大廈官員透露，美軍將大秀拳頭警告北京，以展現美國準備威懾並反制中方的軍事行動。

◎政院拍板！ 道安講習費 酒駕者自付

行政院會上午通過《道路交通管理處罰條例》修正草案，其中酒駕講習費用將由現行政府編列預算支付，改為由酒駕者自負；另外「嚴重超速」定義也由現行超過最高時速60公里降為40公里，違者可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。

◎108年醫師納勞基法 衛福部：主治醫師排除

明年9月1日4000多名非軍職、公職住院醫師將納入勞基法！衛福部官員表示，原本規劃將主治醫師納入，由於主治醫師自主性高，且工作樣態多元，此次確定不納入；至於住院醫師工時，將適用勞基法84條之一彈性工時，衛福部規劃以每周平均80小時為上限，但仍待勞動部相關委員會開會討論確定。

◎鼓鼓自豪這件事超強 向師兄五月天下戰帖

鼓鼓日前接受耳機品牌之邀，進棚拍形象概念照時，他一身黑色勁裝化身「特務鼓」，詮釋蓄勢待發、全力以赴的電玩玩家精神；私下也是電玩迷的鼓鼓，常趁等通告空檔和朋友組隊玩團戰，還忍不住跟師兄五月天喊話：「我最近滿強的，歡迎找我組隊！」工作人員逼問五月天戰鬥策略，他分析說：「打電動跟個性蠻有關，有些人會分析，有些人說些垃圾話，像是獸哥講話挺有幽默感！」

(中時電子報)