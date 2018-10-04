西班牙鮮肉導演帕可李昂 「我愛你台灣」飛吻獻台粉

2018年10月04日 19:11 中時 潘鈺楨

帕可李昂自導自演《愛愛馬德里》。（前景提供）

西班牙爆笑性喜劇《愛愛馬德里》，片中描述五對情侶間因害羞的特殊性癖好掀起一陣風波，歡樂又瘋狂的劇情早在西班牙狂賣兩億台幣、榮登票房冠軍。鮮肉導演帕可李昂（Paco Leon）在片中自導自演、大膽挑戰多P情節，隨著台灣上映在即，帕可特別錄製了一段影片與台灣觀眾打招呼，並選在他10月4生日當天正式發布。

他用可愛腔調的中文說出「我愛你，台灣！」，表示想到《愛愛馬德里》即將在台上映就覺得非常幸福，陽光燦笑拋出飛吻，迷翻一票粉絲！除了特別錄製影片，帕可更持續高度關注台灣的上映，時常在自己的Instagram帳號轉貼片商宣傳圖文，期待台灣觀眾進戲院享受這部馬德里風味的性喜劇。

《愛愛馬德里》大方談性，以爆笑又深情的角度談論多P、沉睡癖、被搶劫癖、戀哭癖、織物癖等性愛癖好，辛辣尺度令人咋舌。西文片名「Kiki, el amor se hace」帶有「做愛」的意思，導演帕可李昂透露，在西班牙上映初期，有不少當地觀眾在購票時幾乎不敢大聲說出片名，彷彿光天化日之下到戲院觀賞與「性」有關的電影是一件丟臉的事，但隨著口碑逐漸加溫，犀利又浪漫的該片終於一躍成為票房冠軍。帕可李昂表示，片中提到的性愛癖好也許一開始看似造成了情侶之間不少困擾，但只要換個角度、打開心胸去擁抱對方，這些小癖好其實都是感情升溫的不二良方。

《愛愛馬德里》中，五段有點荒謬的愛情故事交錯成爆笑卻又溫馨的性愛喜劇。床上嗨不起來，在情色酒吧工作的友人一加入戰局卻點燃熊熊慾火的夫妻檔、求子心切卻必須看到老公落淚才會高潮的妻子、被老婆拒於門外，只能在她熟睡時上下其手的醫生、被搶劫會產生快感的美少女，以及會對高級布料「起反應」的聽障女孩…..帶著最荒謬的性癖與最真摯的愛欲，他們能打破眾人對愛情的定義，找到屬於自己的「性」福高潮嗎？從開不了口的情慾煎熬到停不下手的徹底解放，票房高漲的《愛愛馬德里》將帶你進入奇幻的愛情之旅。電影5日在台上映。

(中時 )