「營養5餐」新觀念 灃食基金會攜手教育部目標100學校響應

2018年10月04日 19:20 中時 林縉明

灃食公益飲食文化教育基金會推廣「營養5餐計畫」，基金會董事長姚仁祿()昨與教育部參議邱乾國宣布將攜手合作，目標3年內推廣到全台百所學校。（林縉明攝）

灃食公益餐飲文化教育基金會為改變下一代「營」響力，結合新北市2所小學打造「夢想實驗室」，推動「營養5餐計畫」，讓學生學習飲食均衡外，同時導入食農教育、美感健康餐盤設計、飲食文化等概念，要把健康飲食習慣向下扎根，基金會4日宣布與教育部合作，目標3年內把「營養5餐計畫」落實在全台百所校園。

「營養5餐計畫」以國小學童學習均衡健康、美學品味、飲食知識、服務精神與感恩惜福五大主軸，為推動「夢想食驗室」，灃食基金會董事群作家侯文詠、和碩科技董事長童子賢等人，邀請工業教父謝榮雅、亞洲料理金牌主廚林諾凡等共同參與，以推動台灣飲食文化教育為目標。

灃食基金會董事長姚仁祿指出，因應食安問題，起初思考如何讓下一代變得更健康，發現國小學生很大比例在學校吃午餐，因此，打造具美感、美味、知識的飲食文化從午餐開始，歷經摸索及匯集近年多場演講累積資料，把知識轉化成影片分享，未來也將會把食譜公開，讓每個上班族也能吃到這樣的午餐。

灃食基金會表示，「營養5餐」包含「飲食知識」、「美學品味」、「美味革新」、「創意互動」等5道料理，透過製作主題性飲食性教材與民眾分享，並推廣可攜式分隔餐盒、發表校餐食譜、打造體驗式食育教室及創新活動去落實。

灃食基金會「夢想食驗室」概念獲得教育部肯定，今天下午共同宣布將擴大規模導入全台各學校，目標3年內推廣到百所學校，為推廣「營養5餐」概念，基金會將把資料整理後建立資料庫，開放民眾自由查詢，未來也計畫公布食譜，讓每個上班族也能吃到這樣的午餐，逐步把營養午餐新願景深植每個人心。

(中時 )