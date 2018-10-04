新光三越周年慶首波6店爆買氣 首日湧22萬人衝14.9億元

2018年10月04日 19:20 中時 郭家崴

新光三越台北南西店SK-II青春面膜組（限量），價值7613元、特價5292元。（新光三越提供）

新光三越台中中港店LANCOME輕柔卸妝明星組（限量），價值5600元、特價3420元。（新光三越提供）

新光三越台南中山店ESTEE LAUDER 啟動年輕補水組（限量），價值5849元、特價3850元。（新光三越提供）

新光三越嘉義垂楊店Kiehl's 金盞花毛孔淨緻組（限量），價值3080元、特價2385元。（新光三越提供）

新光三越高雄三多店培芝日立直立手持式吸塵器PVSJ500T（限量），原價1萬6900元、特價8990元。（新光三越提供）

新光三越周年慶首波6店開打，台北南西店、台中中港店、桃園站前店、嘉義垂楊店、台南中山店及高雄三多店今（4日）預估可湧進22萬人，首日業績可達14.9億元、較去年增逾2%，再創歷年新高。加上天轉涼助功，化妝品、名品、大家電、3C和服飾等買氣全面都旺，可說是遇水則發！

新光三越台北南西店被視為景氣風向球，化妝品區滿2000送200，今早7時就有人排隊搶SK-II和SHISEIDO東京櫃限量特惠組，首日預估破10萬人到店、業績4.8億元較去年增2%；加上台中中港店首日創6.4億元、增3%，顯見第4季景氣會持續看好。

這次熱銷明星美妝特惠組包含ESTEE LAUDER特潤超導修護露特惠組、SHISEIDO東京櫃百優精純乳霜特惠組、SK-II青春露特惠組、KIEHLS金盞花特惠組、LANCOME超進化肌因賦活露等都秒殺，銷量皆破千組。

家電、家用以美型清掃家電最夯，dyson年度新機V10手持無線吸塵器在台中中港店賣超過300台，台北南西店dyson涼風暖風三機一體空氣清淨扇特價限量60台一開店全被掃光。

Apple新機有iPhone Xs+iPhone Xs Max、iPhone 8則降價3000元至5000元，因貴賓卡友可享滿萬送千，台北南西店三館今開門後[i]Store排隊人龍從1樓拉到3樓；全台至下午2時已賣出上千支。另，禦寒服飾與冬被、冬寢買氣成長兩位數，台中中港店Roots大學T買一送一，每小時賣超過100件。

新光三越販促部協理彭緒箴表示，今年1月至9月新光三越全台分店成長約4％，過往周年慶預購以化妝品、名品、高單價大家電為主，今年因天氣微涼助攻，包括服飾、鞋款、已疲弱2至3年的寢具等需求都暢旺，今年來客和提袋率都增加，業績可望再衝高。

除了全業種都夯外，新光三越今年在周慶預購會也觀察到追劇帶動「全屏生活」趨勢，大電視、Pad、手機、Apple Watch等都熱銷，OLED大電視賣出100台，iPhone系列手機破2000支；也因精品、運動品牌共通流行Logo T、大學T 、老爹鞋穿搭，Logo T預購破千件。

新光三越台北南西店店長李淑娟表示，今年9月業績成長超過10％，一館和三館改裝10層樓，周年慶前業績成長近50％，三館B1和7F較去年同樓層業績成長2倍最明顯，其中，祥富水產每天從早上11時至凌晨2時共84席可翻10翻，等於每天聚集近千人，可見商圈擴大、新客增加，人氣帶動買氣。

加上天氣變涼，男、女、童服飾，運動休閒類、寢具都夯，周慶期間業績以化妝品占36％最多，期許努力拚到2位數成長，家用家電占11％，男女童服飾+運動休閒+內衣30％、複合業種包括UNIQLO、3C（法雅客、[i]Store）、MUJI 8％、餐飲6％。

(中時 )