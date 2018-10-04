恆春民謠軟實力！《思雙枝》展完枋寮藝術村後展「創作地」

2018年10月04日 19:45 中時 謝佳潾

屏東書法名家李銘煌，特選32件民謠作品、透過古文字風格的書法創作展於枋寮F3藝文特區，之後還將在恆春民謠館展出。（謝佳潾攝）

屏東書法名家李銘煌，特選32件民謠作品、透過古文字風格的書法創作展於枋寮F3藝文特區，之後還將在恆春民謠館展出。（謝佳潾攝）

屏東書法名家李銘煌除是枋寮藝術村長駐藝術家，也是美和科大恆春班的國文老師，而也因此機會接觸到恆春民謠，更見識到當地老幼創作民謠的軟實力，他在驚艷之餘，特選32件作品透過古文字風格的書法創作展於F3藝文特區，之後還將在恆春民謠館展出。

李銘煌回顧《思雙枝》書法展的策展始末，他意猶未盡地說，恆春民謠真的很美，在恆春教書時，看過3本民謠集，當中竟有國小生的創作，這代表著這個文化是個進行式，也是難能可貴的事，可惜，人似乎往往見不到自己的優點。

因此，他決定借助外力的刺激來激勵他們的信心，即將他們的作品透過書法創作並開展，讓大家見到全台碩果僅存的民謠發展地，在經多年傳承及創新後，孕育出如此驚人的能量。他打趣地以模仿的口吻說，「我的東西被看見了，真好」！

李銘煌回想8年前與好友到恆春福華飯店開書法展時，業者有意搭配唱民謠來活絡展區，但聽到的是較早期、對生活帶有哀怨的風格，當下感覺氛圍不對便打消念頭，而如今眼前的作品「生活化」居多，他相信只要找對方法推廣，恆春民謠能為恆春觀光帶來轉變。

《思雙枝》共有32件作品在F3藝文特區展出，當中有5件是小朋的創作，李銘煌說，雖然枋寮展期到6日，但之後會接續在恆春民謠館展出，讓在地人看見自己的軟實力。

(中時 )