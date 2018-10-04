與Janet在餐桌上做「激烈的事」 TLC餐桌生活節連續玩3天

2018年10月04日 19:20 中時 潘鈺楨

TLC當家主持群與眾明星歡慶TLC15周年。（TLC提供）

TLC旅遊生活頻道自2013年創立全亞洲首場城市綠地野餐活動，掀起全民瘋野餐的熱潮，今年適逢TLC在台開播15周年，TLC 帶著粉絲顛覆「餐桌」想像，將旅遊、生活、戀愛、家庭、音樂、婚紗、造型、異國餐飲等文化帶上餐桌，推出全新活動「TLC餐桌生活節」，從一日活動變成連續三天的不斷電慶祝，讓餐桌不只是食物的載具，更是分享彼此生命故事的人生舞台。

Janet開玩笑表示：「只要你的名字是布萊德彼特就可以與我共桌！」一向大方活潑的Janet歡迎所有粉絲與她併桌聊天、品嘗美食，甚至有機會與Janet一起在餐桌上做最激烈的事？大剌剌的Janet當場示範，脫下高跟鞋爬上餐桌開始上下擺動？對Janet來說，餐桌除了可以和親友聊天、做菜、吃飯之外，也可以跳舞甚至幫兒子Egan換尿布，任何事情都能在餐桌上發生！

因《水下三十米》和《海。人。魚》雙料入圍金鐘主持人與新進演員獎的大霈，也將帶著最新一季的《水下三十米》以及最新TLC自製旅遊節目《環郵海上新視界》和粉絲見面。遇水則發的她，踏上遊輪、與來自菲律賓的Food Hero得主Anton主廚交朋友，分別在台灣、菲律賓分享彼此家鄉的美景、美食、土地與情感，兩人拍完節目後久別重逢，不但大霈將為粉絲開口獻唱，也邀Anton與粉絲一起PK海島遊戲。

《瘋台灣首遊》主持人湘婷，年僅24歲的她青春洋溢，對愛情充滿各種想像，但問到理想的餐桌男伴，卻自爆要找60歲的成熟男性，對於熟男魅力無法抗拒！另一位當家主廚Soac也將化身愛情診療室院長，為單身的善男信女們傳授愛情滋味，親身演繹如何破解戀情食譜，找回愛情的原味，創造屬於自己的愛情傳說！

「TLC餐桌生活節」連續三天不斷電活動，在第一天以「繽紛嘉年華」為主題，TLC當家主持群將一同現身舉辦盛大慶生趴，與粉絲近距離併桌享用美食佳餚、促膝長談分享彼此的故事！接著第二天以約會、情歌、戀愛三大元素為主的「粉紅愛戀」派對，號召暖心一姊《周蕙》、歌壇甜心《Kimberley陳芳語》、Youtuber創作歌手《文慧如》三位實力派歌手帶來膾炙人口的浪漫情歌，台下觀眾可一邊聽歌一邊觀看服裝秀，視覺與聽覺的雙重饗宴！

最後一天的「藍色海洋」，由《水下三十米》主持人李霈瑜(大霈)領軍的《瘦瘦英雄 So-So Heroes》​藉由歌聲除去炎炎夏日的煩悶、昇式情歌《陳昇》與本土樂隊《新寶島康樂隊》​帶來最有海島風情的歌聲！現場還有許多特色攤位，TLC餐桌生活節邀請所有民眾與明星好友併桌用餐，分享生活、大啖美食！

10月5日起，至Accupass搜尋「TLC餐桌生活節」可搶先預購。更多詳情，請至臉書搜尋「旅遊生活頻道-TLC Taiwan」或至TLC官網查詢：www.tlc-tw.com。

(中時 )