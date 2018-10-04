響應「世界動物日」 自然歷史大片《王朝》預告發布

2018年10月04日 19:27 中時 潘鈺楨

為響應「世界動物日（World Animal Day）」，BBC Earth頻道今日獨家釋出BBC Earth頻道全新年度旗艦自然歷史大作《王朝》（Dynasties）首部前導預告。

《王朝》由大衛艾登堡爵士主持，描述5種世界上著名卻瀕臨絕種的動物的真實故事。這部充滿刺激的全新作品將開創自然歷史節目的全新境界，以大膽、創新，且極具戲劇性的呈現方式，詮釋動物世界現實生活中的權力、鬥爭，以及充滿柔情的一面。

BBC Earth頻道繼2016年《地球脈動2》（Planet Earth II）及2017年《藍色星球2》（Blue Planet II）播出並獲得廣大迴響之後，發現人們願意花更多心思欣賞並關心所居住的地球環境。這次透過這5種象徵性動物的家庭生活故事呈現，《王朝》將帶給觀眾與大自然世界更強烈也更深的連結。

由於動物們所生存的環境正遭受破壞及改變，因此要捕捉這些世界上最具指標性物種，以及他們的故事都相當具有挑戰性。《王朝》每集將聚焦在一種動物，揭開過去鮮少被注意到的、隱藏在動物家庭之中的生活細節，包括南極洲極地荒野的皇帝企鵝、西非塞內加爾撒哈拉沙漠邊境的黑猩猩、肯亞馬賽馬拉大草原上的獅子、非洲辛巴威尚比西河洪氾平原上的野犬與印度班達嘎叢林的老虎。BBC Studios的自然歷史部門（Natural History Unit）以嶄新的拍攝手法，拍攝耗時超過4年，獨家捕捉許多珍貴且過去難以取得的畫面，包括動物王國下的政治體系、家庭派系鬥爭、結盟、權力爭奪與政權掌控。

《王朝》將忠實呈現這些物種前所未見的親密樣貌，詳細述說這些在自然界中位居領導地位的物種所面臨的困境，以及牠們誓死保衛家人的堅毅決心。牠們面臨的挑戰不僅僅是來自於同物種和天敵，同時也包含了環境改變所導致的影響，此外人類對生態系統的破壞，也將對動物的世世代代產生衝擊。

BBC Earth年度旗艦大作《王朝》首部前導預告，將於10月4日（四）晚上8點54分於BBC Earth頻道首播，觀眾也可以在BBC Earth YouTube頻道上觀賞該部前導預告。《王朝》即將在亞洲BBC Earth頻道上首播。

(中時 )