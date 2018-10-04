金門》楊鎮浯挺進東半島 要讓沙美再現榮景

2018年10月04日 20:03 中時 李金生

金沙戲院已歇業多年，沙美街景十分冷清。（李金生攝）

楊鎮浯強調，當選後將展開系列規畫和建設，讓沙美老街再現昔日風華。（楊鎮浯總部提供）

金門縣長選舉6搶1，國民黨參選人楊鎮浯今（4）日揮師挺進東半島，在支持鄉親的祝福聲中，成立金沙鎮競選服務處，他強調當選後將展開系列規畫和建設，讓全島第2大行政區再現昔日風華。

東半島一向是現任陳福海縣長重點經營，較占優勢的區域，楊鎮浯繼日前在山外與黨提名的金湖鎮長參選人林長鴻成立聯合服務處後，今天在金沙鎮成立競選服務處，隨著選情逐漸升溫，楊、陳與其他對手的攻防戰，預期將讓各人的支持度出現盤整和變化。

楊鎮浯指出，金門要起飛，東、西半島就要平衡發展，否則會像少了一具引擎的飛機，飛得不高也飛的不穩，而在金門的整體發展中，做為全島第2大行政區的金沙鎮，一直扮演至關重要的角色。

楊鎮浯表示，他當選後將針對金沙鎮推動一系列的建設與規畫，包含在東北角推動建港計畫，除作為對接廈門五通、翔安機場、泉州石井的「小三通」口岸外，也要發展海上休閒遊憩活動：另結合山后民俗文化村、獅山炮陣地、文化園區、陽翟大街等旅遊帶，將觀光客引入沙美老街，並透過整體行銷規畫，搭配「金沙戲院」活化再生，讓沙美老街重拾往日榮景。

(中時 )