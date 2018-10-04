台南》黃偉哲承諾產業化 打造台南為動漫大城

2018年10月04日 20:10 中時 程炳璋

民進黨台南市長參選人黃偉哲4日與一群在地動漫界人士舉辦座談會，討論將本土動漫產業化的方法，展現台灣在文化方面的軟實力，認為要建構動漫產業鏈，找出在地才有的商機與景點作為城市行銷亮點。

台灣動漫畫推廣協會祕書長蔡雲山以在高雄駁二特區推廣的經驗，指出過去沒有人去過駁二碼頭，高雄市政府先以動漫展帶入千人人潮，並鼓勵南部各大學舉辦設計展或畫展，才讓年輕人漸漸知道這個景點，附近的商家也因此熱絡。

台南市府城文創發展協會理事長陳信宇表示，動漫創作應該結合在地歷史，例如著名動漫《少女與戰車》的來源就是日本茨城縣大洗町，當地政府為了從震災復甦，因此創造結合當地歷史的動漫，也因這部動漫的爆紅，不少粉絲前往朝聖，大洗町因此成為國際觀光勝地。

黃偉哲指出，動漫與觀光其實可以創造結合平台，將古蹟融入動漫元素活化，定期舉辦動漫主題講座、影展等活動，並規畫特定區域作為觀光據點，以動漫作為主軸吸引觀光客。

黃偉哲提到台灣有許多動漫創作人才，更有足夠的的動漫消費者，政府能做的就是「推一把」，將現有閒置地設置動漫工作空間，以專案低價承租給創作者。

未來數位的漫畫編輯Haku建議政府可以將各種活動推廣及代言的機會交由動漫創作者，給他們一個舞台能被大眾看見。

黃偉哲對創作者需要宣傳管道表達認同，他未來要媒合政府資源提供給動漫創作者，才能真正建立起本土動漫的市場。

(中時 )