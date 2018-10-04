107歲生日快樂！　NTSO國臺交國慶音樂會明晚員林登場

2018年10月04日 19:35 中時 謝瓊雲

NTSO國立臺灣交響樂團與全國民眾歡慶國慶日，6日、7日周末一連兩天晚間，將在員林演藝廳、雲林斗六人文公園舉辦國慶頌讚音樂會。採免費索票入場。（彰化縣政府提供）

光輝十月！國立臺灣交響樂團與全民共同祝賀中華民國107歲生日快樂，明晚7時30分將在彰化員林演藝廳盛大舉辦「國慶頌讚—NTSO國慶音樂會」，活動採免費索票入場，將由國內最活躍的青壯派指揮家林天吉指揮樂團，與俄籍小提琴家海克•卡札吉昂Haik Kazazyan同台，精彩可期！

音樂會指揮家林天吉，自2008年起出任台北愛樂室內及管弦樂團駐團指揮、台北市民交響樂團音樂總監，現任台北愛樂管弦樂團音樂總監，並專職於中國文化大學音樂系。

他5歲時就開始學習小提琴，小學五年級時，曾在紅極一時的電視節目「五燈獎」創下最短登上兒童小提琴組五度五關寶座的傳奇紀錄。目前在台除以獨奏家的身分演出音樂會，並擔任台北愛樂室內及管絃樂團首席，是位極為活躍的小提琴演奏家。加入台北愛樂後，受已故指揮大師亨利‧ 梅哲先生啟蒙，收為入室弟子、展開長期訓練，進而成為優秀且活躍的台灣青壯派指揮家。

擔綱國慶音樂會獨奏的俄羅斯新生代小提琴家海克•卡札吉昂Haik Kazazyan，曾榮獲2001年第十二屆韋尼奧夫斯基大賽、2002年第十二屆柴科夫斯基大賽、2004年瑞士汐昂大賽、2005巴黎隆-提博大賽、2007年南韓尹伊桑大賽、2011年安奈斯可國際大賽、以及2015年柴科夫斯基大賽等，現任教於莫斯科音樂院。

他將與國臺交共同帶來兩首精彩的小提琴協奏曲：法國作曲家聖桑的《前奏與隨想輪旋曲》以及西班牙作曲家薩拉沙泰的《卡門幻想曲》。

另外，林天吉也將指揮國臺交演出作曲家江文也的《臺灣舞曲》、及作曲家鮑元愷走訪臺灣期間領略美麗寶島的山風海韻所譜寫的《臺灣音畫》，並結合多媒體播放演出，歡迎各界民眾一起在充滿臺灣景緻的樂聲中，共同祝賀中華民國一○七歲生日快樂！

NTSO國慶音樂會7日晚間在雲林縣斗六市斗六人文公園也有一場戶外演出，更多節目資訊請上國臺交網站www.ntso.gov.tw，「NTSO國立臺灣交響樂團」官方FB或撥04-23391141查詢。

(中時 )