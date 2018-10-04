全國首創！高雄「輕軌周遊24小時」套票 暢遊陸海空景點

高市觀光局推出「輕軌周遊24hrs」套裝優惠，無限搭乘輕軌、捷運及提供商家優惠。（柯宗緯攝）

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港都又有新玩法！高市觀光局攜手高捷公司，全國首創「輕軌周遊24HRS」，提供智慧化、無卡票券，下殺699元，以QR Code無限搭乘輕軌、高捷輕鬆暢遊高雄各大景點，及提供門票、店家等優惠，預估每月販售1000套，可望帶來不少觀光財。

高市觀光局長曾姿雯表示，為刺激秋冬旅遊人潮，今年推出「輕軌周遊24HRS」好玩卡無卡化，宣告高雄智慧化旅遊邁入全新里程碑，遊程以輕軌沿線為主軸，串連亞洲新灣區、旗津、駁二的黃金三角地帶。

曾姿雯指出，該旅遊套票採線上販售，5日上午8時開賣，現買現用，全程採無卡化，只要手機在手，透過QR Code掃描，就可以在24小時內無限搭乘高捷、輕軌，快速通關各大景點，。

她提及，該套票提供海陸空多元玩法，包括雙層觀光巴士、愛河太陽能船、貢多拉船、棧貳庫—旗津渡輪、夢時代摩天輪、壽山動物園、貝殼館、高雄85大樓觀景台等多達16項優惠，還可享有沿線逾百家商店折扣，原價超過2000元，下殺699元。

觀光局推估每月將賣出1000套，為刺激買氣加碼大Fun送，1個月內玩最多景點的遊客，將可參加摸彩，將於11月4日、12月4日各抽出5台輕軌小列車，相關套票可洽高捷市集、都會通等官網下載APP或線上購買，以及85大樓、駁二、高捷等通路洽詢。

(中時 )

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