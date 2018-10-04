告急！南高雄家扶園遊會 票券僅賣3成

2018年10月04日 19:35 中時 柯宗緯

陳怡伶曾受南高雄家扶中心幫助，如今自立自強，加入愛心園遊會義賣。（柯宗緯攝）

「寄養媽媽」陳美華加入南高雄家扶中心愛心園遊會行列，她陸續陪伴25個孩子長大，這次更以行動力販賣湯包，邀請大家共襄盛舉。（柯宗緯攝）

南高雄家扶中心11月將舉辦愛心園遊會，未料距離園遊會剩1個月，票券只賣3成，堪稱歷年最差成績。家扶中心4日舉辦小型園遊會體驗，盼拉抬銷售。今「寄養媽媽」陳美華愛心不落人後販賣湯湯，而曾受惠的單親媽媽陳怡伶也回饋一己之力。

64歲陳美華育有1子，當初必須在家照顧中風母親，以及想為獨子找個伴，申請擔任寄養家庭，一轉眼已經25個年頭，陸續拉拔25個孩子長大，當中包括棄嬰、雙胞胎、體弱多病等孩童，但她視如己出，以愛感化他們。

陳美華15年前，第一次參與家扶愛心園遊會設攤，一開始相當沒信心，後來誠懇向朋友推薦義賣的粽子，沒想到獲得認同，募得不少善款。她先前曾開湯包店，雖然已經收攤，但此次為了家扶愛心園遊會重出江湖，邀情大家共襄盛舉，提供弱勢孩子圓夢機會。

另位陳怡伶曾是單親媽媽，獨自撫養3名子女，最困苦時繳不出房租、學雜費，每天喝果汁果腹，前後受到家扶幫助7年，點滴在心頭。現在再婚遇到生命中另一半，今年剛開公司販售咖啡、冷凍水產，也主動加入園遊會擺攤，是飲水思源最佳寫照。

南高雄家扶中心主任郭淑美指出，愛心園遊會每兩年一次，為籌措明、後年經濟弱勢及受虐兒童少年獎助金、急難救助金儲備經費，今年11月11日將於衛武營登場，目標3萬張，現在只賣3成，成績不甚理想，邀請大家認助，每張100元。

(中時 )